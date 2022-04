Programa: “RUA DO LAZER” RECEBE PARECER FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

Incentivar o uso de espaços públicos, como a rua, para a prática de atividades de esporte e cultura é um dos objetivos do projeto de lei (153/2021), que tramita na Câmara de Foz, e cria o programa “Rua do Lazer”. A ideia é destinar temporariamente trechos de vias públicas para utilização da população para atividades como essas.

A proposta é que isso ocorra em domingos e feriados, pelo período de 10h às 16h, mediante definição do Poder Executivo sobre quais trechos de vias e praças, considerados ao menos um por região da cidade, devem ser destinados ao projeto.

O projeto, de autoria do vereador Valdir de Souza “Maninho” (PSC), fixa que durante o funcionamento do programa, deverá ocorrer interdição do tráfego no local. A justificativa da matéria ressalta que iniciativas como essa já ocorrem em várias cidades do país, como São Paulo.

Além de considerar o benefício para saúde do cidadão, em contato com atividades ao ar livre, o projeto também contempla a descentralização das atividades.

“Essa é uma forma de incentivar as crianças para que voltem a fazer atividades de rua, o que antigamente era comum e hoje, com maior urbanização, nem tanto mais. Uma maneira de se fazer isso é com o apoio do poder público. Esse projeto então prevê o fechamento das ruas, podendo ser um dia em cada grande região e assim, a secretaria de esportes poderia também auxiliar nessas atividades”, explicou o autor da proposta, vereador Valdir de Souza “Maninho”.

O parecer favorável ao projeto deve ser lido na sessão desta terça-feira, 05 de abril.

