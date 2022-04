PCC: COMO A MORTE DE LÍDERES TRAÇA A HISTÓRIA E O FUTURO DA FACÇÃO CRIMINOSA

A morte de José Márcio Felício foi uma exceção. O homem conhecido como Geleião era uma das pessoas mais procuradas do Brasil. Ainda que todos soubessem onde ele estava. O interno da Penitenciária de Iaras, no centro-oeste paulista, era um homem marcado para morrer pela própria organização que ajudou a criar.

Um dos fundadores do Primeiro Comando da Capital (PCC), em 1993, Felício se voltou contra a facção e se tornou informante da polícia em 2002. Sem obter benefícios, passou o resto dos dias no sistema prisional, em áreas das penitenciárias onde ficam pessoas juradas de morte e criminosos sexuais.

Até o dia 10 de maio de 2021. Nessa data, Geleião se tornou uma vítima. Mas o algoz não tinha a ver com o crime organizado. Felício morreu de Covid-19, depois de passar pouco mais de um mês internado no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, na zona norte da capital paulista. Geleião, portanto, entrou para uma relação: a extensa lista das lideranças do PCC que morreram ao longo das últimas décadas.

No entanto, ele é uma exceção. Porque foi um dos únicos que morreram em decorrência de uma doença, e não por confrontos com a polícia ou, principalmente, execuções. Esses assassinatos voltaram a se intensificar no fim do ano passado.

Enfrentamento e rebeliões

Muito da história do PCC pode ser contada por meio de como a vida de alguns dos líderes da organização terminou. A morte de outro fundador remonta a uma época em que a facção ainda não tinha o tamanho de agora e adotava outras estratégias nas relações que possuía com as forças de segurança.

Em outubro de 2000, um interno da Penitenciária de Marília disse a agentes do estabelecimento que estava passando mal e que precisaria de atendimento médico. Wander Eduardo Ferreira, conhecido como Cara Gorda, foi levado ao Hospital das Clínicas da cidade. O preso havia mentido. A ida dele ao centro de saúde era aguardada por outros criminosos armados com fuzis e metralhadoras que o resgataram, matando um PM na saída. O bando aproveitou que o efetivo policial estava envolvido numa desocupação de terras numa cidade vizinha.

A fuga de Cara Gorda desencadeou uma verdadeira caçada, que se estendeu por mais de dois dias. Policiais civis, militares e federais se engajaram nas buscas com o uso até de um helicóptero enviado da capital paulista. Na madrugada do Dia de Finados, Ferreira foi localizado e cercado por cerca de 60 policiais numa casa no bairro Jardim Bandeirantes, ainda em Marília. Ele teria resistido à prisão e foi atingido por, pelo menos, oito tiros. Ferreira não resistiu aos ferimentos.

Ainda naquele ano, outro episódio mostra uma característica histórica da facção e que se manifestou principalmente no período em que ela se fixava como uma força dentro do sistema prisional. Ao longo daquela década, a disputa por poder e hegemonia era muitas vezes resolvida com a eliminação de dissidentes e inimigos.

Uma grande rebelião tomou conta da Casa de Custódia de Taubaté em dezembro de 2000. O motim teve nove mortos, durou um dia e meio, 23 pessoas foram mantidas como reféns e parte da unidade foi destruída. Os jornais da época trouxeram essas informações, mas destacavam a presença de um sobrevivente: Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque. Preso em decorrência de uma série de estupros e assassinatos de mulheres, ele era um dos criminosos mais conhecidos do Brasil. A morte dele chegou a ser anunciada, mas ela não aconteceu de fato.

Por outro lado, as mortes que ocorreram efetivamente representaram rupturas com as origens do PCC. A facção aproveitou a rebelião para matar lideranças de um grupo rival: o Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade (CRBC). Entre essas lideranças, duas pessoas que haviam ajudado a fundar a facção no anexo do mesmo presídio, em 1993: Ademar dos Santos, conhecido como Da Fé, e Antonio Carlos dos Santos, o Bicho Feio, foram dois dos nove mortos durante o motim. Cinco dessas vítimas foram decapitadas — uma das cabeças foi jogada aos pés da juíza-corregedora Suely Zeraik Armani. O caminho da liderança era pavimentado com violência.

Na mesma rebelião, uma das mais violentas da história do sistema penitenciário paulista, também foi executado um delator da facção criminosa. Edson Bezerra do Carmo, o Gigante, escreveu cartas à Corregedoria dos Presídios meses antes da morte. Os textos davam conta de esquemas de facilitação de fugas e da existência de armas no presídio de Tremembé, no Vale do Paraíba, por onde Carmo passou antes de ir para Taubaté. Apesar de ter sido enviado para a capital paulista com o objetivo de ser ouvido pela Justiça, a oitiva não ocorreu. Gigante voltou e perdeu a vida pouco depois.

Mesmo com as disputas de poder se intensificando e a facção demonstrando uma capacidade de organização cada vez maior, as letras PCC não representavam muito para a grande maioria da população. O Governo do Estado de São Paulo investia na negação da existência do grupo criminoso. Autoridades acreditavam que essa estratégia estava funcionando e relegavam o Primeiro Comando da Capital para discussões entre acadêmicos, a imprensa e setores do próprio estado. Até que os fatos se impuseram em 18 de fevereiro de 2001.

Nessa data, 29 unidades prisionais tiveram rebeliões simultâneas em território paulista. Era um domingo, dia de visitas. As imagens das unidades em chamas eram transmitidas ao vivo pela televisão. E nos pátios dos presídios ou em lençóis pintados estavam o nome da facção e o número-símbolo 1533 estampados. O Primeiro Comando da Capital mostrou os dentes. Os motins terminaram com 16 internos mortos por outros detentos. A operação coordenada por meio de telefones celulares foi motivada pela transferência de líderes da facção. À frente da ofensiva, estava Idemir Carlos Ambrósio, conhecido como Sombra, um dos fundadores do PCC.

As rebeliões transformaram a percepção externa da facção. Mas, em poucos meses, ela mudaria muito mais por dentro, com consequências decisivas até hoje. A história mais uma vez seria escrita com sangue e culminaria na ascensão do nome que é quase sinônimo do PCC, dentro e fora dos presídios. Uma série de mortes consolidaria a liderança de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola.

A ascensão de Marcola Sombra caiu em desgraça rapidamente. Cinco meses depois de ter comandado a maior rebelião em unidades prisionais do Brasil até então, o criminoso, de 41 anos, foi assassinado. Idemir Ambrósio foi espancado e estrangulado por seis homens dentro da Casa de Custódia de Taubaté, durante o banho de sol. Ele morreu dentro do mesmo “Piranhão” onde ajudou a fundar a facção criminosa. As explicações para a motivação do crime variam. Relatos da época apontam para possíveis faltas graves que teriam sido cometidas por Sombra. Entre elas, a permissão para que presos e familiares fossem extorquidos por outros presos, a realização de rebeliões nos dias de visita e matar inimigos diante dessas visitas. A própria organização da megarrebelião de fevereiro teria sido questionada internamente. O velório de Sombra, no entanto, mostrou que a morte dele não foi uma unanimidade. Uma bandeira com a sigla da facção e o número 1533, pintados em preto e vermelho, foi depositada sobre o caixão fechado de Ambrósio no Cemitério da Vila Alpina, na capital paulista. Logo após o crime, uma das advogadas ligadas à facção, Ana Maria Olivatto, disse que ele seria enterrado com “todas as honras do PCC”. Pouco tempo depois, em novembro de 2001, outro líder da facção era morto dentro de um presídio. Apesar de não ser um dos oito internos que participaram do jogo de futebol que inaugurou o grupo em 1993 em Taubaté, Jonas Mateus estava com o PCC desde os primeiros dias. Era açougueiro de profissão, e é atribuído a ele o método de cortar as cabeças dentro de acertos de contas promovidos pela organização. Mateus foi assassinado a golpes de estilete na Penitenciária de Araraquara. No começo do ano seguinte, aconteceu a morte de outro fundador da facção. Misael Aparecido da Silva, também chamado de Misa, foi estrangulado e espancado no pátio da Penitenciária Maurício Henrique Guimarães Ferreira, a P2 de Presidente Venceslau. O crime ocorreu durante o banho de sol, pouco depois das 8 da manhã de 19 de fevereiro de 2002. Pelo menos cinco detentos participaram da execução, derrubando a vítima, passando um cordão pelo pescoço, e depois batendo várias vezes na cabeça dela com um rodo. Um fim pouco honroso para o homem que teria escrito o estatuto do Primeiro Comando da Capital. Misa colocou nos 16 artigos da carta magna da organização ideias que refletem uma conexão internacional do PCC. Isso muitos anos antes de a facção se envolver com o tráfico de drogas pelas fronteiras da América Latina rumo à Europa. As noções pétreas de lealdade e contribuição que norteiam o chamado partido do crime foram copiadas da Camorra, a máfia baseada na região da Campânia, no sul da Itália. Isso porque, lá atrás, na época da fundação da facção, Misa conheceu os irmãos Bruno e Renato Torsi, filiados ao grupo napolitano. Os dois passaram pela Casa de Custódia de Taubaté em 1993. Menos de um mês depois, novas mortes. Na tarde de 3 de março de 2002, um grupo de detentos matou Alcides Sérgio Delassari, o Blindado, e Dionísio César Leite na Penitenciária de Iaras. Os crimes ocorreram pouco depois do fim do dia de visitas, num domingo. Leite foi estrangulado com uma corda de tecido, possivelmente feita a partir de um lençol. Logo depois, o mesmo procedimento foi realizado contra Blindado. Ele levou ainda golpes de estilete no peito. Assim, em menos de um ano, cinco lideranças do Primeiro Comando da Capital foram executadas. Uma disputa de poder se desenhava, ainda que as motivações não estivessem suficientemente claras. As mortes continuariam. Mas, desta vez, a próxima vítima seria uma mulher, e que estava fora das cadeias.

Uma morte do lado de fora abala o lado de dentro

A advogada Ana Maria Olivatto tinha 45 anos quando foi assassinada na porta de casa, em Guarulhos, no dia 23 de outubro de 2002. Ela já estava dentro do carro e se preparava para uma longa viagem até o Centro de Readaptação Penitenciária (CRP) de Presidente Bernardes. Lá, ela se encontraria com dois fundadores do PCC: Geleião e César Augusto Roriz Silva, o Cesinha. Ou seja, Ana Maria não era qualquer advogada. E mais: além de atuar para nomes importantes da facção, a defensora foi casada com Marcola, e, mesmo depois da separação, ainda mantinha amizade com aquele que se tornaria o líder máximo da organização.

Sentada no banco do motorista, Ana Maria recebeu dois tiros de uma pistola .45 que atingiram seu pescoço e o ombro. Ela foi levada ao pronto-socorro do Hospital de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos. Ao saber do ocorrido, Marcola teria decretado a busca e a morte dos responsáveis.

As suspeitas sobre a autoria e o mando do crime racharam o PCC. O suspeito de ter cometido o crime foi executado alguns dias depois. Lauro Gomes Gabriel, conhecido como Ceará, foi morto com oito tiros na região central de São Paulo, em 4 de novembro. Ceará era irmão de Aurinete Carlos Félix da Silva, a Netinha, mulher de Cesinha. Ao mesmo tempo, Cesinha e Geleião foram expulsos da facção. Eles e as mulheres deles foram jurados de morte. Antes dividindo o comando da organização com os outros dois, Marcola, naquele momento, assumiu sozinho a supremacia do Primeiro Comando da Capital.

Em março de 2003, a morte de uma autoridade chamou a atenção para a ousadia e a ameaça consolidada que o PCC passou a representar. O juiz-corregedor Antonio José Machado Dias, conhecido como Machadinho, foi assassinado, aos 47 anos, em Presidente Prudente. Tido como linha-dura, ele era responsável pela avaliação de benefícios, transferências e outras medidas aos internos da região oeste do estado. É nessa área que ficam as unidades prisionais de Presidente Bernardes e Presidente Venceslau, para onde foram enviados detentos de alta periculosidade e ligados a facções criminosas. Na época, até o traficante fluminense Fernandinho Beira-Mar estava detido na região.

Cinco pessoas foram condenadas por envolvimento no crime nos anos seguintes. Marcola, já consolidado na liderança da facção, e Júlio César Guedes de Moraes, o Carambola, por terem mandado matar o juiz-corregedor. Reinaldo Teixeira dos Santos, o Funchal; Adilson Daghia, o Ferrugem; e Ronaldo Dias, o Chocolate, foram os executores.

Outra pessoa ligada ao PCC perderia a vida pouco depois do crime contra o juiz Dias, por possível envolvimento nesse assassinato. José Eduardo Moura da Silva, conhecido como Bandejão, foi morto dentro da Penitenciária de Iaras, em 17 de maio de 2003. A mulher dele, Cláudia Bonane, também foi assassinada no mesmo dia, pouco depois de tê-lo visitado. Bandejão foi puxado para uma cela, enforcado e esfaqueado no peito, em meio a uma confusão criada por outros presos para distrair a administração. A esposa foi alvejada por homens que fecharam o carro em que ela estava numa estrada vicinal, mandaram as outras ocupantes saírem e cometeram o crime. Ela foi atingida três vezes na cabeça.

Chocolate foi preso em agosto de 2003. Em depoimento à polícia, ele afirmou que teria recebido de Bandejão a ordem para matar o juiz. Assim, as mortes de Bandejão e da esposa teriam ocorrido a título de queima de arquivo. Entretanto, também haveria a desconfiança de outros líderes da facção de que as vítimas pudessem estar colaborando com a polícia.

Olhos na Baixada e o maio de 2006

Depois de alguns meses de relativa calmaria, uma série de mortes chamou a atenção pela violência e por uma questão estratégica importante. A manobra representaria um passo fundamental na internacionalização do PCC ao longo dos anos.

No fim de abril de 2005, pelo menos sete pessoas foram mortas dentro da organização criminosa. Entre elas, Sandro Henrique Silva Santos, o Gulu, tido como número 2 da facção na época e chefe do tráfico de drogas na Baixada Santista. Ele foi estrangulado com fios usados na fabricação de bolas na Penitenciária de Mirandópolis. Do lado de fora da cadeia, em São Vicente, o irmão de Gulu, Marco Aurélio da Silva Santos, conhecido como Cabeça, também foi executado. Esse crime ocorreu na porta da casa da família dos dois. A ofensiva foi ordenada por Marcola e se dava pelo controle do tráfico de drogas no litoral de São Paulo. Com o passar do tempo, esse controle se estenderia ao porto, permitindo a exportação da cocaína para a Europa.

No ano seguinte, a partir de 12 de maio de 2006, o Primeiro Comando da Capital colocaria o estado de São Paulo de joelhos. A percepção e a presença da facção mudariam definitivamente. Uma série de rebeliões decretadas simultaneamente, combinadas com a realização de vários ataques nas ruas, deixaram muitas cidades vazias. Criminosos atacaram bases policiais, delegacias e quartéis de bombeiros e de polícia. Agentes públicos foram mortos, e, depois, vários civis também perderam a vida. Um levantamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) de 2009 revela que 505 civis e 59 agentes públicos morreram durante a deflagração dos chamados crimes de maio. Na origem dos ataques, a represália dos criminosos a uma decisão do Governo de São Paulo de isolar lideranças da facção.

Em agosto de 2006, um dos últimos fundadores vivos do PCC seria assassinado. Cesinha, que já tinha sido obrigado a deixar a facção junto com Geleião, foi morto na Penitenciária de Avaré. Soropositivo e cumprindo uma pena de 144 anos de prisão, ele foi ferido por estocadas de uma lança de madeira. Um interno assumiu a autoria do crime, ainda que a polícia acreditasse na época que ele não era o responsável pelo homicídio. Cesinha e Geleião haviam fundado o Terceiro Comando da Capital ainda em 2002, quando deixaram a facção original. Com Cesinha morto, Geleião isolado e o domínio do PCC consolidado em quase todo o território paulista, a organização criminosa ia crescer e se espraiar sem registros de conflitos importantes em presídios por algum tempo.

Em agosto de 2008, um parêntese das ruas. Uma perseguição policial deixou três mortos e 11 feridos depois de um roubo a banco em Guarulhos. Entre os mortos, um policial militar, um motoqueiro atingido por bala perdida e um dos suspeitos de terem praticado o assalto. Este último era Carlos Antônio da Silva, conhecido como Balengo, uma das principais lideranças do PCC em liberdade. Ele teria sido um dos responsáveis pelo sequestro dos jornalistas Guilherme Portanova e Alexandre Calado, ocorrido em 2006. No mesmo ano, ele foi preso em Porto Alegre enquanto escavava um túnel para realizar um furto a um banco. Ele teria tido papel de destaque nos crimes de maio de 2006. A partir daí, haveria um período de movimentações menores e mais sutis, que duraria por quase uma década.

O crime se nacionaliza e as lutas também

No fim de 2017, a calmaria começava a terminar. Uma liderança importante do Primeiro Comando da Capital foi executada dentro de um estabelecimento prisional, como havia algum tempo não ocorria. Edilson Borges Nogueira, o Biroska, foi assassinado na manhã de 5 de dezembro de 2017 durante o banho de sol na P2 de Presidente Venceslau. Ele sofreu golpes de estilete. Dois presidiários assumiram a autoria do crime e foram condenados em 2019. Biroska já teria integrado a cúpula da organização — a chamada Sintonia Final Geral. Na época do crime, ele estava excluído da liderança, após desentendimentos promovidos pela esposa em relação ao transporte das companheiras de internos da capital paulista para o interior do estado.

De qualquer maneira, isso não seria o bastante para que Biroska fosse executado, uma vez que outros detentos que não pertenciam ao PCC também conviviam no presídio. Seria necessária uma ordem do alto comando da organização. Pouco mais de dois meses depois, um crime com contornos cinematográficos exporia fissuras graves da facção nas ruas.

As coisas mudaram para a organização criminosa ao longo dos anos. Até agora, nesta reportagem, nos localizamos principalmente no estado de São Paulo para contar as ordens sangrentas que moldaram a estrutura do Primeiro Comando da Capital. Em 15 de fevereiro de 2018, a cena do crime se deslocou para a cidade de Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. Nesse dia, Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, foram executados a tiros numa área de mata de uma reserva indígena da cidade cearense. O local era de difícil acesso, numa clareira entre dunas e matagais.

Gegê do Mangue esteve dentro de uma prisão pela última vez em fevereiro de 2017. Ele saiu da Penitenciária de Presidente Venceslau pela porta da frente. O criminoso havia cumprido as penas de condenações anteriores e recebido um habeas corpus por outro caso que estava em andamento. Ele foi condenado novamente, mas nunca foi encontrado para cumprir essa pena. Entre 2017 e 2018, ele teria circulado entre Paraguai e Bolívia, países da rota do narcotráfico internacional, e também pelo Ceará, onde ele pretendia expandir os próprios negócios.

No entanto, isso não foi mais possível. Gegê e Paca foram vítimas de uma cilada ativada pelo traficante Wagner Ferreira da Silva, o Cabelo Duro. Ele buscou os dois de helicóptero em Fortaleza, sob a justificativa de que eles viajariam para a Bolívia em breve. No meio do voo, Cabelo Duro disse que precisaria pousar a aeronave para buscar galões de combustível na área de mata em Aquiraz. Quando o aparelho desceu, Gegê e Paca ficaram do lado de dentro e foram surpreendidos por quatro homens armados, que atiraram contra eles. Os dois morreram e tiveram os corpos queimados.

Gegê do Mangue e Paca foram executados porque estariam desviando dinheiro da facção criminosa. A ordem teria partido da cúpula do PCC e foi transmitida para Cabelo Duro por Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho. Além disso, os dois estariam tomando decisões sem ter autorização dos líderes gerais da organização criminosa. Entre essas atitudes, estaria a execução de Biroska, ocorrida poucos meses antes.

Os dois executados, no entanto, não eram criminosos comuns. E o carrasco passou a alvo rapidamente. Uma semana depois das execuções em Aquiraz, o foco volta para São Paulo — no Tatuapé, zona leste da cidade. A câmera de segurança de um hotel registrou os momentos finais do assassinato de Cabelo Duro, em 22 de fevereiro: ele entra em quadro correndo, esbarra numa pessoa, ao mesmo tempo que tiros de fuzil surgem atingindo um carro. A vítima cai junto a esse mesmo veículo. Os atiradores aparecem, usando balaclavas e coletes à prova de balas. Com o corpo caído, eles disparam ainda contra a cabeça de Cabelo Duro e fogem. No total, foram mais de 50 tiros, que ainda feriram outras duas mulheres.

Cabelo Duro teria sido levado ao local do crime por uma farsa arquitetada por integrantes do PCC um dia antes. Ele era próximo de José Adinaldo Moura, o Nado, um dos principais integrantes da facção no Rio de Janeiro, antes do racha entre a facção paulista e o Comando Vermelho carioca. Nado foi sequestrado por outros membros do PCC, levado a uma casa em Paraisópolis, e obrigado a desbloquear o telefone celular. Os homens, passando-se por Nado, chamaram Cabelo Duro para um encontro no Tatuapé no dia seguinte, quando ocorreu o crime. Uma motivação possível para a morte: queima de arquivo. Nado, por sua vez, nunca mais foi visto.

Wagner Ferreira da Silva era tido como a principal autoridade do PCC no litoral paulista. Gerenciando as operações a partir do Porto de Santos, ele ascendeu financeiramente a proporções milionárias. Em delação, o piloto Felipe Ramos Morais disse que Cabelo Duro faturava até R$ 450 milhões com o tráfico de drogas anualmente. Morais era o comandante da aeronave envolvida nos assassinatos de Gegê do Mangue e Paca, no Ceará.

Esse ciclo de mortes terminaria em julho com mais um assassinato com dezenas de tiros de fuzil e no mesmo Tatuapé. Cláudio Roberto Ferreira, conhecido como Galo, foi vítima de uma emboscada em 23 de julho de 2018. Foram mais de 70 disparos contra o carro de luxo blindado que ele dirigia. A vítima estava com mais de R$ 73 mil em dinheiro e roupas novas numa mala, o que sugere que ele poderia sair da cidade. Ainda hoje não está esclarecida a motivação desse crime, que poderia ter sido perpetrado tanto pelos mesmos assassinos de Cabelo Duro como por parceiros do criminoso executado em fevereiro.

Galo era um foragido. Ele participou do mesmo roubo a banco que terminou com a perseguição e morte de Balengo, integrante da cúpula do PCC, em agosto de 2008. Ferreira foi preso em flagrante, mas liberado depois de ter um habeas corpus concedido em 2015. O HC foi revogado, mas ele não compareceu à Justiça. Ainda naquele ano, ele foi preso novamente, num camarote do estádio Vila Belmiro, em Santos, assistindo a um jogo de futebol entre Corinthians e Santos. Preso novamente, teve novo HC concedido em 2016 — que seria revogado no ano seguinte.

Criptomoedas e milhões em jogo

A crise mais recente que envolveu o Primeiro Comando da Capital tem origem em elementos também bastante contemporâneos: a entrada do crime organizado no investimento em criptomoedas. As execuções, no entanto, obedecem a métodos tradicionais, como o da emboscada. Em 27 de dezembro de 2021, Anselmo Becheli e seu motorista, Antonio Corona Neto, foram mortos a tiros quando deixavam, em um carro popular, o apartamento onde Becheli morava, no Jardim Anália Franco, zona leste da capital paulista. A Polícia Civil e o MP dizem que Becheli era um megatraficante internacional, fazia negócios com o PCC, mas não era integrante da facção. Neto, seu motorista, no entanto, era tido como membro do grupo.

O caso ainda está em investigação. Mas a primeira suspeita do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) é de que Becheli e Neto foram mortos a mando de um corretor de imóveis e de um empresário de criptomoedas porque Becheli entregou ao corretor US$ 100 milhões para que o dinheiro fosse investido em bitcoins. No entanto, o traficante pediu o dinheiro de volta. A hipótese da polícia é de que, sem o valor em mãos, o corretor e o empresário mandaram matá-lo. O corretor está preso preventivamente. O empresário, representado por um dos melhores — e mais caros — advogados do país, foi liberado.

Quem apertou o gatilho contra Becheli e Neto foi assassinado dias depois. Como recado da organização criminosa, a cabeça do atirador foi deixada em uma praça, próximo de onde havia ocorrido o duplo homicídio. O PCC iniciou uma caçada aos atiradores. Ao ser preso pela polícia, em 8 de fevereiro de 2022, o corretor de imóveis negou que tenha mandado matar Becheli — e, consequentemente, Neto. Mas afirmou que foi submetido a um “tribunal do crime”, em janeiro, no Tatuapé.

O corretor foi chamado para o “tribunal” por um criminoso identificado como Cigarreiro — que seria o atual chefe do PCC na favela da Caixa D’Água, na zona leste — para “conversar” em uma casa no Tatuapé. Ao chegar ao local marcado, o corretor afirmou à polícia que ficou sequestrado durante nove horas. Nesse período, disse ter sido constantemente ameaçado de morte.

Na reunião, segundo ele, estavam: Cláudio Marcos de Almeida, conhecido como Django; o agente de jogadores de futebol Danilo Lima de Oliveira, chamado de Tripa; e Rafael Maeda Pires, o Japa. Django foi assassinado no fim de janeiro de 2022, e seu corpo foi deixado debaixo do viaduto Vila Matilde, na zona leste. Considerado pela facção criminosa paulista, ele teria sido morto por ter defendido, no tribunal do crime, o corretor de imóveis suspeito de ser o mandante da morte de Becheli.

De acordo com o Ministério Público, Django também havia investido dinheiro com o corretor. Mas, ao solicitar o valor de volta, recebeu normalmente. E, depois disso, sugeriu aos demais integrantes da facção que o liberassem. O corretor foi liberado. Django, dias depois, pagou o preço. Quem deu o aval para a morte de Django, ainda segundo o MP, foram os atuais chefes da facção: Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, e Valdeci Alves dos Santos, o Colorido.

Para o MP, um novo racha interno na facção se apresenta. E promotores não ficarão surpresos se novos líderes aparecerem mortos nas próximas semanas.

