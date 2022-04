Potência: GRUPO OFERECE TESLA DE 1.000 CV À PRONTA-ENTREGA NO BRASIL; VEJA O PREÇO.

A Osten, grupo automotivo do segmento premium, passou a disponibilizar o Tesla Model S Plaid, à venda para pronta-entrega.

Oferecido nas cores branco e preto, o veículo conta com (impressionantes) 1.034 cv de potência por meio de três motores, o que confere ao modelo uma aceleração de 0 a 100 km em 2,1 segundos e velocidade máxima de 322 km/h. Sua bateria possui autonomia de até 634 km.

O Tesla tem as rodas Arachnid aro 21” ou Tempest aro 19”, sendo que o carro vem com 12 sensores ultrassônicos que permitem captar o ambiente em ângulo de 360º dentro de um raio frontal de 250 metros, além de contar com dez airbags, tela touchscreen de 17″, sistema de áudio personalizado Active Road Noise Reduction e 22 alto-falantes, volante e assentos aquecidos, dentre outros adicionais e funcionalidades.

O preço do Model S Plaid comercializado no Brasil é de R$ 1.699.000.

(Com MNS News)