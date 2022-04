Vexame: PELA LIBERTADORES, CORINTHIANS PERDE NA BOLÍVIA. TÉCNICO PORTUGUÊS CULPA OS JOGADORES

Pela primeira vez na história, o clube perdeu para um clube boliviano na Libertadores. E, ontem, na estreia na competição mais aguardada pela diretoria, pelo lado financeiro, o time de Vítor Pereira jogou mal demais contra o Always Ready.

Foi assustadora a maneira com que a equipe perdeu por 2 a 0. Foi muito além da altitude de 3.600 m. O grupo não teve a mínima intensidade, vibração, conjunto. Mesmo com Vítor Pereira tendo oito dias para treinar, depois da eliminação do Campeonato Paulista, derrotado pelo São Paulo, o Corinthians não melhorou. Pelo contrário, piorou.

As quatro substituições, em relação à semifinal do Paulista, fracassaram. De nada adiantou saírem Roger Guedes, Giuliano, Lucas Píton, por decisão técnica. E Fagner, contundido.

Jô, Adson, Fábio Santos e João Pedro foram muito mal. Aliás, o lateral cometeu pênalti infantil, aos sete minutos do primeiro tempo, em Jorge Flores. Riquelme bateu com convicção, e no alto, no canto esquerdo de Cássio, que ainda saltou, mas não conseguiu defender.

Estava claro que Paulinho, 33 anos, Renato Augusto, 34 anos, e Willian, 33 anos, sentiram demais a partida acontecer na altitude. O fraco condicionamento físico do trio era evidente. O Corinthians também tinha uma equipe espaçada. Que detinha a posse de bola, mas dava toda a tranquilidade para o time boliviano articular suas jogadas.

Com jogadores fundamentais muito abaixo fisicamente, a derrota se consolidou no segundo tempo, quando Vítor Pereira colocou Maycon no time. E deslocou Du Queiroz para a lateral. E foi em cima do volante improvisado que, logo aos 20 segundos do segundo tempo, Riquelme teve toda a tranquilidade para servir Ramallo entrando livre às costas de Du Queiroz. O atacante apenas desviou de Cassio. 2 a 0, Always Ready.

(Com R7)