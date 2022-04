AMOR SEM FIM!

“Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões – pela graça vocês são salvos” (Efésios 2:4-5).

O amor de Deus é incondicional, não discrimina ou machuca. O amor de Deus é sublime, nos traz segurança e paz. Além disso, podemos perceber outras características:

O amor de Deus é transformador. O amor de Deus tem um efeito multiplicador O amor de Deus salva o ser humano, por meio de Jesus Cristo.

Quando experimentamos o amor de Deus, somos transformados extraordinariamente! A consciência de que fomos amados antes de tudo (Efésios 1:4-5), causa em nós uma revolução. Velhos hábitos são quebrados e tornamo-nos criaturas novas (2 Coríntios 5:17). No amor de Deus há novidade de vida, cada dia é uma oportunidade de crescer em amor.

Quando recebemos o amor de Deus, transbordarmos o que recebemos. O amor de Deus tem um efeito multiplicador. É impossível alguém beber da fonte da água viva – que é Jesus – e não transbordar o amor dele.

Mesmo sem percebermos, passamos a ser um canal do amor de Deus. O amor de Deus é centrado em Jesus. Ele é a prova viva do amor de Deus!

Foi por Jesus que recebemos a vida eterna. Não existe prova de amor maior do que esta: Deus entregou o seu próprio Filho em nosso favor (João 3:16).

Jesus é o nosso elo direto com Deus! Ao reconhecermos o sacrifício do Filho, recebemos o amor do Pai.

Repercuta este amor com a sua voz e atitude!

– Vivencie o amor de Deus, busque e permita que o Espírito Santo possa te transformar.

– Deixa Deus te usar. Seja um canal do amor de Deus. Não se envergonhe, o amor de Deus gera bons frutos.

OREMOS: Deus, o Teu amor me transformou! Minha vida é outra e eis que, agora e para sempre, sou Teu. Usa-me como um instrumento nas Tuas mãos. Quero e preciso permanecer e anunciar o Teu amor! Em nome de Jesus, amém.

(Com Bíblia OnLine)