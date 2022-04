CONFORTO E CONSOLO NA TRISTEZA

“Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens” (Lamentações 3:32-33).

A tristeza nunca é a saída, mas pode fazer parte do percurso… Parece estranho pensar dessa forma, não é? Mas todos passamos por aflições e sofrimentos e não somos isentos disso. O próprio Filho de Deus sofreu e chorou.

A tristeza pode ter um lado benéfico quando esta nos ajuda a mudar de atitude, a estar quebrantados e arrependidos diante de Deus, cumprindo Sua vontade. É natural ficar triste quando passamos tempos difíceis. Mas com a ajuda sobrenatural de Jesus, podemos enfrentar as lutas com paz no coração.

A grande diferença para os cristãos é que a tristeza nunca será o ponto final. Ela até pode fazer parte da trajetória, nas noites frias e escuras da vida, mas o crente sabe que a alegria vem pela manhã!

Deus não se agrada da sua tristeza, Ele te ama e quer te ajudar. Confie e derrame o seu coração perante o Senhor… Tenha esperança! Em Jesus Cristo temos a garantia da alegria eterna!

Com Cristo, sua tristeza é passageira!

– Você pode estar triste, mas pela fé, isso será passageiro! Creia que Deus pode trazer alegria ao seu coração.

– A tristeza pode ser um meio pelo qual o crente se aproxima mais de Jesus. Busque ao Senhor!

– Ore, chore e clame a Deus! A oração e comunhão com o Pai não nos deixa amargurados nem angustiados.

– Louve! Por mais que seja difícil, adore ao Senhor! Ele traz alívio e vida!

– Tenha esperança! Deus lhe dá forças e consola seu coração.

– Leia a Bíblia, busque renovar a fé e a confiança em Jesus Cristo. Ele continua sendo Deus!

OREMOS: Senhor Deus, Tu conheces meu coração, sabes que mesmo triste e cansado eu confio no Senhor! Na tua Palavra eu encontro consolo e o conforto que meu coração precisa. Me ajuda a vencer as dificuldades da vida, pois sozinho não consigo… Cumpra em mim o teu querer, acima de tudo. Enche-me da Tua alegria e faz dela a minha força neste dia, em nome de Jesus, eu te peço, amém!

(Com Bíblia OnLine)