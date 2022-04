Terra das Cataratas: VERMELHO BUSCA VIABILIZAR RECURSOS PARA ARENA MULTIUSO DO PACOTE DE OBRAS DO PROGRAMA ACELERA FOZ

Em reunião realizada na ACIFI, o Codefoz decidiu que o projeto da arena multiuso integrará o pacote de obras do programa Acelera Foz, que prevê uma série de obras estruturantes na cidade.

O projeto da arena multiuso é uma iniciativa do deputado federal Vermelho e contemplará a construção de um complexo para sediar grandes eventos. O projeto executivo, no valor de R$ 1.5 milhão, será custeado por Itaipu, que repassará os recursos ao Fundo Iguaçu.

Vermelho já destinou R$ 1 milhão de emenda parlamentar para as obras. Ele afirmou que outros R$ 6,2 milhões serão liberados pelo Ministério do Turismo. “Estamos empenhados na busca de mais recursos junto aos governos do Estado e da União. Agradecemos a Itaipu pelo custeio do projeto e temos certeza que ela apoiará também a construção da obra”, frisou o deputado.

Arena multiuso: uma obra gigantesca para sediar grandes eventos esportivos, culturais, religiosos, congressos e convenções.

O presidente do Fundo Iguassu, Enio Eidt, disse que o projeto é ambicioso e agradeceu a iniciativa do deputado Vermelho: “Em pouco tempo de mandato o Vermelho conquistou muito para Foz do Iguaçu. Essa arena será mais uma grande conquista”.

O presidente do Codefoz, Felipe Gonzalez, afirmou que a arena multiuso “será mais uma grande obra no elenco do programa Acelera Foz, que tem como meta principal potencializar ações integradas para atrair investimentos, melhorar a infraestrutura e dinamizar o ecossistema de inovação, fortalecendo e diversificando a economia de Foz do Iguaçu e região”.

“Nós vislumbramos a arena multiuso como um projeto essencial para incrementar o turismo, gerar mais empregos e dinamizar a economia. Já perdemos diversos eventos esportivos por falta de estrutura adequada como UFC e da Liga Mundial de Vôlei. Nossa cidade é turística, mas podemos atrair mais eventos esportivos, culturais e religiosos, a exemplo de outras cidades”, pontuou Vermelho.

Como será? O anteprojeto da arena multiuso de Foz do Iguaçu foi concebido com muito esmero pelo renomado arquiteto Renato Escobar, o mesmo que desenvolveu o projeto da arena de Jaraguá do Sul, considerado o mais moderno e funcional da região Sul do Brasil.

A obra terá 19.900 m2, um custo estimado de R$ 36 milhões e poderá ser construída em dois anos. Está prevista uma moderníssima quadra multiuso com capacidade para 9 mil pessoas sentadas e, outra, de grama sintética para 3 mil pessoas, permitindo a realização de eventos simultâneos.

O espaço terá ainda restaurante, academia, lojas, ambulatórios, vestiários padrão Fifa, cozinha profissional, coworking e alojamentos para 48 pessoas destinado a atletas e artistas.

O prefeito Chico Brasileiro tem dito que, “ essa arena é esperada há muitos anos e terá uma importância enorme para o esporte, cultura e turismo. Com essa arena teremos condições de atrair grandes eventos nacionais e internacionais, complementando a estrutura de uma cidade com a magnitude de Foz do Iguaçu”.

PORTO TRI-MODAL É FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO

Durante a reunião do Codefoz com o deputado Vermelho, foram abordados diversos assuntos de interesse da cidade.

Vermelho tem defendido em Brasília e Curitiba a proposta do porto tri-modal, estratégico para o desenvolvimento de Foz e região. “Esse porto intermodal é reivindicado há muitos anos pelas lideranças de Foz do Iguaçu, defendido com muita firmeza pelo Programa Oeste em Desenvolvimento e Codefoz”, disse Vermelho. “Ele contemplará os modais, rodoviário, ferroviário e hidroviário para movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de importação e exportação de grãos e demais produtos que a região precisa”, destacou o deputado.

Danilo Vendrusculo, grande defensor do porto tri-modal tem reforçado que, “é necessário resolvermos definitivamente o gargalo de infraestrutura e logística da região, que sem dúvida alguma hoje é o maior fator de estrangulamento do nosso crescimento, impossibilitando que a região exerça todo o seu potencial, há muito represado e prejudicado”.

