COMO PODEMOS SABER QUE HÁ UM DEUS?

“Pois existem os que são chamados de “deuses”, tanto no céu como na terra, como também existem muitos “deuses” e muitos “senhores”. Porém para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos” (1Coríntios 8:5‭-‬6).

Para os homens, em geral, que acreditam na existência de Deus (e/ou em mais de um Deus), a própria criação (dos céus, da terra, da natureza do homem, de tudo o que há, são prova suficiente). Os que creem entendem que a criação não pode ser obra do acaso e isso, normalmente, é pacificado entre os teólogos como sendo a “revelação geral” de Deus. Mas a revelação natural de Deus não é suficiente nem igual à Sua revelação especial, dada por Seu Espírito (1 Coríntios 2.9-10).

“Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos — o ser humano Cristo Jesus” (1Timóteo 2:5).

A “revelação especial” para os filhos de Deus, dada por Ele, é que existe um só Deus e que a Sagrada Escritura é revelação suficiente para a salvação (2Tm 3.15-17). Porém, para os verdadeiros cristãos (esses são os que a Bíblia – a Palavra de Deus – define como filhos d’Ele), existe a “revelação especial” de que o Espírito e a Palavra de Deus foram dados ao Seu povo do pacto, diferentemente da Sua revelação natural, que foi dada a toda a humanidade (Isaias 59.21).

Quais são as principais diferenças entre a revelação natural de Deus e a Sua revelação na forma da Sagrada Escritura?

(a) A primeira é dada sem exceção a todos os homens; a última limita-se àqueles a quem a Bíblia alcança. (b) A primeira é suficiente para deixar os homens inescusáveis; a última é suficiente para a salvação. (c) A revelação de Deus na forma da Sagrada Escritura é mais clara e mais definida do que a Sua revelação natural. (d) A revelação de Deus na forma da Sagrada Escritura comunica verdades sobre Deus e sobre a Sua vontade que estão além das que podem ser conhecidas por Sua revelação natural.

Para que a revelação de Deus na forma da Sagrada Escritura possa nos tornar sábios para a salvação, que mais é necessário além da Bíblia?

Para que a Sagrada Escritura torne alguém sábio para a salvação exige-se, além da Bíblia, uma fé verdadeira (2Tm 3.15; Hb 4.2). Essa fé verdadeira é um dom de Deus (Ef 2.8; At 16.14) operada no coração do pecador pelo Espírito Santo de Deus (Ef 1.17-19).

Portanto, além da Bíblia requer-se a iluminação da mente pelo Espírito Santo de modo a que o pecador possa entender e apropriar-se da verdade para a sua salvação. O Espírito Santo, em Sua obra de iluminação, não revela nenhuma outra verdade além da que está revelada na Escritura, mas somente capacita o pecador para ver e para crer na verdade já revelada na Bíblia.

Concluindo. A Bíblia diz que há pessoas que têm prova suficiente de que Ele existe, mas encobrem essa verdade (Romanos 1:19-21). Por outro lado, há aquelas que querem saber se Deus existe; a essas Ele diz: “Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês…” (Jeremias 29:13-14). Antes que você olhe para os fatos relacionados à existência de Deus, pergunte-se: “Se Deus realmente existe, eu gostaria de conhecê-lo?”.

OREMOS: Senhor que eu jamais seja um incrédulo, e que eu jamais esteja cego a ponto de deixar de ver as maravilhas que o Senhor tem feito em minha vida. Clamo ao Senhor para que eu tenha “olhos espirituais” para poder ver a sua “revelação especial”, mesmo em momentos de adversidade. Que minhas expectativas maiores estejam no Seu reino. Eu oro em nome de Jesus. Amém.

(Com Johannes Geerhardus Vos)