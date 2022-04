CREIA, DEUS CUIDA DOS FILHOS DELE!

“Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês” Mateus 6:33).

Existem muitas coisas que podem nos deixar ansiosos: a falta de emprego, a preocupação com comida e roupa, o medo do futuro Como podemos garantir nossa segurança? Mas Jesus disse que não precisamos ter medo. Deus sabe do que precisamos e ele cuida de nós.

Nossa grande prioridade deve ser o Reino de Deus. Nada é mais importante que ver o evangelho crescer e viver para dar glória a Deus.

Quando nos dedicamos ao Reino de Deus, podemos viver livres da preocupação com o futuro, porque Deus garante nossa segurança por toda a eternidade.

Para buscar o Reino de Deus:

– Quando você sente medo do futuro, ore a Deus por ajuda.

– Lembre-se que Deus está no controle de todas as coisas.

– Leia a Bíblia e aprenda a viver de maneira agradável a Deus

– Envolva-se em uma igreja, participando ativamente.

OREMOS: Senhor, sei que você está no controle de minha vida. Por favor ajude-me a confiar em você e a vencer o medo do futuro. Mostre-me como posso viver para você. Quero buscar teu Reino e tua justiça e dar glória a você em tudo que faço. Em nome de Jesus, amém.

(Com Bíblia OnLine)