Eleições 2022: PT E PCDOB APROVAM FEDERAÇÃO COM PV

Os diretórios nacionais do PT e do PCdoB aprovaram nesta quarta-feira, 13, em reuniões separadas, a federação partidária com o PV. O acordo será oficializado na tarde de quinta-feira, 17, em assembleia que aprovará o estatuto e o programa da federação. Segundo a presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, o nome oficial é o único detalhe a ser acertado entre os partidos.

“Um dos últimos ajustes diz respeito ao nome oficial da federação. Temos até amanhã para ‘bater o martelo’”, disse Luciana, que fez questão de enfatizar que o grupo está, até maio, com as “portas abertas” para receber PSB, o PSOL, a Rede e o PDT. “A eleição de 2022 é a mais importante batalha eleitoral dos últimos 30 anos e a consolidação desta frente popular nos abre perspectivas de virada política e de retomada do desenvolvimento nacional”, celebrou a vice-governadora de Pernambuco.

Diferente de outros casos em que o candidato da federação será definido após eleição dentro dos partidos, o PCdoB já aceitou a postulação do pelo ex-presidente Lula. A candidatura do petista também conta com o apoio nacional do PSB.

Como funciona uma federação?

Diferentemente das coligações que são alianças eleitorais e se desfazem, as federações têm duração mínima de quatro anos. Isto é: os dois ou mais partidos que se federarem funcionarão como um só pelo próximo mandato, regidos por um mesmo estatuto nacional. Como essa aliança durará ao menos quatro anos, as legendas que se federarem em 2022 terão que disputar as eleições de 2024 juntas, ou seja, terão que escolher um candidato em conjunto em cada um dos 5.568 municípios brasileiros.

(Com Pan News)