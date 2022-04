Eleições 2022: VÍDEO PRÓ-LULA DO ‘COMPANHEIRO’ ALCKMIN VIRA MEME NAS REDES

Contagiou as redes sociais o entusiasmo do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) em discurso em defesa do ex-presidente Lula (PT) diante de dezenas de sindicalistas reunidos em São Paulo, nesta quinta-feira (14).

Os dois devem compor uma chapa para a disputa presidencial de outubro, em um esforço para derrotar o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Aumentando o tom de voz, Alckmin disse que “a luta sindical deu ao Brasil o maior líder popular deste país. Aos gritos e rouco, continuou: “Lula, Lula, viva Lula, viva os trabalhadores do Brasil”.

Foi o suficiente para Alckmin ser chamado de “companheiro Gê”.

Tem gente até disposta a passar por cima das divergências históricas dos ex-adversários. Ou nem tanto…

(Com Folhapress – Foto: Marlene Bergamo)