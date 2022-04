Foz do Iguaçu: SERVIÇOS ESSENCIAIS DA SERÃO MANTIDOS DURANTE O FERIADO DE PÁSCOA

Devido ao feriado, nesta Sexta-feira Santa (15), não haverá atendimento nas repartições públicas da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Somente os serviços essenciais de urgência e emergência na saúde, segurança pública e coleta de lixo serão mantidos durante todo o feriado de Páscoa.

O Centro de Especialidades Médicas (CEM), o Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) e as unidades básicas de saúde estarão fechadas neste dia 15. Os moradores que, por ventura, tenham agendamento marcado para vacinação contra a covid, poderão buscar a Unidade Básica de Saúde (UBS) e receber a dose na segunda-feira (18).

A Unidade de Saúde Padre Ítalo, no Porto Meira, bem como as UPAS (Unidade de Pronto Atendimento) Dr. Walter Cavalcante Barbosa, no Morumbi, e João Samek, no Jardim das Palmeiras, funcionam de forma ininterrupta durante todo o feriadão.

Na sexta-feira também não haverá a coleta seletiva, apenas a coleta de lixo orgânico. Desta forma, os moradores podem armazenar os materiais recicláveis em casa e descartar na semana seguinte.

Os atrativos turísticos de Foz do Iguaçu estarão abertos durante todo o feriado. Informações turísticas podem ser obtidas pelo telefone: 0800 045 1516.

(Com AMN – Foto: Kiko Sierich)