Política: PASTOR APOIADOR DE LULA AFIRMA QUE “O BOLSONARISMO MATARIA JESUS USANDO O NOME DE JESUS”

O Pastor Henrique Vieira, conhecido pelo apreço que tem pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltou a criticar os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Ele se manifestou por meio das redes sociais, na segunda-feira, 11 de abril. Vieira afirmou que o bolsonarismo mataria Jesus.

“O Bolsonarisno mataria Jesus usando o nome de Jesus”, escreveu, no Twitter.

Em seu perfil na rede social, Vieira diz que é “de esquerda”. Ele se define como alguém que acredita “na justiça social, no respeito à diversidade, numa verdadeira democracia com soberania popular e garantia das liberdades”.

Pastor preso com arma, munições e droga

Nome que apareceu nas últimas semanas como sendo o mais novo aliado evangélico do ex-presidente Lula (PT), o pastor Paulo Marcelo Schallenberger, de 46 anos, já foi preso em julho de 2014, em Foz do Iguaçu, no Paraná, com uma arma de fogo, munições e uma substância que seria cocaína.

A prisão aconteceu no dia 16 de julho de 2014, quando, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, policiais civis se dirigiram até a residência do pastor e, em buscas dentro da casa, encontraram uma pistola calibre 380 com dois carregadores e 45 cartuchos intactos, além de um pequeno pacote com uma substância que, segundo a polícia, era “análoga à cocaína”.

Por conta da ocorrência, os policiais deram voz de prisão ao pastor pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Após a detenção, Schallenberger pagou fiança e foi liberado.

“O povo de D’US que conhece a ideologia nefasta que o ex-presidiário segue-o comunismo, que desarma o cidadão de bem para implementar ditaduras e que já matou e perseguiu milhares de cristãos pelo mundo - jamais apoiará Lula. Algumas horas após o jornal O Globo publicar uma entrevista com o agora suposto pastor Paulo Marcelo Schallenberger, o apresentando como aliado do ex-presidiário e o associando à Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus de São Paulo Ministério do Belém publicou um comunicado oficial nas redes sociais informando que ele não é membro da igreja, tampouco da Convenção das Assembleias de Deus. Como se não bastasse, o agora suposto pastor já foi preso em Foz do Iguaçu, no Paraná, em 2014 por posse de drogas e porte ilegal de armas, segundo o Jornal da Cidade On Line.”, postou a deputada em suas redes sociais.

(Com Pleno News)