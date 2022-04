Terra das Cataratas: TENDÊNCIA DE VIAGENS PARA FOZ ESTÃO EM DESTAQUE NO GOOGLE

A tendência de busca por viagens para Foz do Iguaçu e termos relacionados ao destino turístico estão em destaque no Google Trends, serviço que permite identificar o que planejam os usuários da internet. A cidade continuou chamando a atenção na plataforma e nas redes sociais, apesar da pandemia da covid-19. É o que mostra análise da Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, entre os anos 2019 e 2021.

O estudo partiu dos termos mais procurados no Google em nível mundial e Brasil, como Foz do Iguaçu está em relação a outros destinos e as demandas potenciais internacional e doméstica. No mundo, as palavras “Afeganistão” (país), “AMC Stock” (holding de entretenimento) e “vacina COVID” foram as mais buscadas. No Brasil, além do imunizante, aparecem os termos “Olimpíadas 2021” e “Whatsapp fora do ar”.

“Após a pandemia muitas coisas aconteceram, boa parte da população foi imunizada e muitas das atividades antes paralisadas voltaram considerando os protocolos sanitários”, explica Ana Cristina Rempel de Oliveira, Chefe da Divisão de Estatísticas e Estudos Turísticos. Entre estas atividades estão as aulas, os eventos e as viagens. Outros acontecimentos, como a guerra entre Rússia e Ucrânia também influenciam a economia global.

Potenciais – A análise, segundo ela, permite ao destino turístico compreender a demanda potencial e trabalhar em ações que a convertam em demanda real. Foram estudados o comportamento das buscas on-line por Foz do Iguaçu e termos associados de 2019 a 2021.

O google trends mostra os termos mais populares buscados recentemente e apresenta gráficos com a frequência em que um termo particular é procurado em várias regiões do mundo. Como exemplo, Ana Cristina cita que foram buscados, no dia 6 de abril de 2022, os termos Foz do Iguaçu, Cataratas do Iguaçu, Iguassu Falls, Passeios em Foz do Iguaçu, Pacote de Viagem para Foz do Iguaçu.

A partir das respostas das buscas, foram feitas comparações com Belém (PA), Bonito (MS), Boa Vista (RR) e Alter do Chão (PA), destinos apontados pelo Ministério do Turismo como tendência para 2022 na categoria natureza e praia e sol.

Todos estes utilizando o contexto ‘viagens’. As análises envolvem a demanda potencial internacional e doméstica, lembra a chefe da Divisão de Estatísticas e Estudos Turísticos.

“É necessário destacar que apesar da ferramenta permitir análises interessantes sobre a origem e a evolução das buscas entre 2019 e 2021, nem sempre o Google deixa claro como são coletados e comparados os dados”, ressaltou Ana.

Auxílio – A ferramenta também não apresenta informações específicas das populações locais de onde o termo foi buscado e não deixa claro de se tratar de uma determinada cidade ou região metropolitana. Diante disso, sugere-se que este conteúdo seja utilizado apenas para complementação da análise de cenários junto a outros dados e não isoladamente.

No geral, anota Ana Cristina, se observou que há espaço para melhorar a presença on-line de Foz do Iguaçu. Além disso, segundo ela, e conhecendo a origem das intenções de busca, é possível direcionar e monitorar as estratégias de marketing do destino e saber qual é o momento adequado para implementá-las.

(Com AMN – Foto: Kiko Sierich)