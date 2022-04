Coluna Caio Gottlieb: TROPA DE ELITE

Pouca gente sabe, mas Cascavel tem o privilégio de sediar uma das unidades de excelência do Exército Brasileiro.

Ponta de lança no desenvolvimento do anfíbio Guarani, carro de combate e transporte de soldados fabricado com tecnologia genuinamente nacional, a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, que celebra neste ano meio século de existência, foi certificada pela ONU para atuar em missões de paz em qualquer lugar do mundo, graças ao seu primoroso adestramento operacional, avaliado e aprovado por especialistas internacionais.