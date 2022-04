O QUE ACONTECE COM QUEM TEM OUTRA REGRA DE VIDA ALÉM DO PREVISTO NA BÍBLIA?

“Jesus respondeu: ‘Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus’.” (Mateus 4:4).

Se acrescentarmos alguma outra regra paralela à Bíblia, o resultado inevitável é que a Bíblia ficará em segundo lugar, e que alguma outra coisa se tornará a nossa autoridade verdadeira para a fé e a vida. Em nenhuma área é possível ter duas autoridades supremas, nem é possível que haja duas autoridades iguais sem que uma delas se torne o padrão para a interpretação da outra.

Mas, e o Novo Testamento é uma Palavra de Deus “mais completa” ou “mais verdadeira” como regra para nós do que o Velho Testamento? Não. O próprio Novo Testamento mostra que o nosso Senhor Jesus Cristo e os Seus apóstolos consideravam o Velho Testamento como a Palavra de Deus em seu sentido mais completo e mais estrito, e ensinaram coerentemente esse modo superior de ver o Velho Testamento.

A Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, é a palavra de Cristo. O Velho Testamento é a Palavra de Cristo através de Moisés e dos profetas; o Novo Testamento é a Palavra de Cristo através dos apóstolos e evangelistas. O Novo Testamento inclui o registro dos ditos de Cristo durante o Seu ministério terreno, mas esses ditos, embora falados por Deus mais diretamente do que a maior parte do restante da Bíblia, mesmo assim, não são Palavra de Deus mais verdadeira do que as outras partes das Escrituras (Vide II Samuel 23.1-2; I Coríntios 14.37; Apocalipse 1.1; 22.16).

“A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus” (Salmos 119:89).

Cristo é, por meio do Seu sangue e da Sua justiça, o fundamento da nossa reconciliação com Deus. Cristo é, por Sua obra consumada de redenção e Sua presente exaltação em glória, o fundamento da Igreja. No entanto, o reconhecimento de que as Escrituras são a Palavra de Deus e a única regra de fé e de obediência tem que ser o fundamento de qualquer formulação legítima da doutrina cristã.

“Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos” (Tiago 1:22).

OREMOS: Oh Senhor, meu pai, eu preciso de Ti, eu venho buscá-lo precisando de ajuda. Abra os meus olhos para que veja as maravilhas da tua Palavra. Faze-me entender e colocar em prática a Tua vontade e não a minha, pois os Seus planos são maiores e melhores que os meus. Dai-me forças para aumentar na Sua Palavra. Obrigado por tudo, meu Deus. Eu oro em nome de Jesus, Amém!

(Com Johannes Geerhardus Vos)