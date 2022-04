Terror: GRUPO CRIMINOSO TENTA ASSALTAR EMPRESA EM GUARAPUAVA E CAUSA PÂNICO NA CIDADE

Um grupo criminoso causou pânico nos moradores de Guarapuava, na região Centro-Sul do Paraná, entre a noite deste domingo e a madrugada desta segunda-feira (18). Fortemente armados, os suspeitos bloquearam acessos da cidade, incendiaram veículos em frente a sedes policiais e tentaram assaltar uma empresa de transportes de valores.

Rodovias foram bloqueadas pelos criminosos (Foto: Reprodução)

O grupo, de aproximadamente 30 criminosos, utilizou armas de grosso calibre e fugiu da cidade em direção ao interior do Paraná. A ação teve início por volta das 22h deste domingo (17).

(Foto: Reprodução/ Luciano Chinasso/ RICtv)

Medo em Guarapuava

Os moradores da cidade chegaram a receber informações para não saírem de casa. Pessoas que estavam nas ruas foram feitas reféns e foram obrigados a formar um cordão humano durante a ação dos criminosos. A quadrilha incendiou veículos em frente a sede do Batalhão da Polícia Militar e da delegacia da cidade, para dificultar o trabalho dos agentes.

Segundo apuração do repórter William Bittar, da RICtv, que acompanha o caso em Guarapuava, quatro pessoas ficaram feridas, sendo dois civis e dois policiais. Um blindado do Exército Brasileiro foi flagrado nas ruas da cidade na tentativa de banir a ação do grupo criminoso. Os indivíduos fortemente armados chegaram a ameaçar a população para que não fizessem gravações do crime.

Ainda não há informações se os criminosos conseguiram levar algum valor em dinheiro. Os dois policiais feridos foram encaminhados para hospitais. Um deles foi atingido na cabeça e está em estado grave. O outro agente foi atingido na perna e já passou por uma cirurgia.

Pouco antes das 6h desta segunda-feira (18), os policiais informaram que os suspeitos fugiram com carros, em direção ao interior do estado. Pelo menos cinco veículos blindados foram encontrados abandonados, um deles estava capotado. Algumas armas utilizadas pela quadrilha já foram apreendidas.

Também na manhã desta segunda, o coronel Hudson, da Polícia Militar, anunciou que os agentes fazem buscas em áreas de mata da cidade.

(Com Ric Mais)