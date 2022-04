CONCENTRE-SE NO HOJE!

“Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal” (Mateus 6:34).

Às vezes colocamos as nossas preocupações e incertezas do amanhã antes da nossa confiança em Deus. Cabe a cada dia os seus próprios problemas.

Nosso Deus é o Deus do tempo e tudo está sob o seu controle. Se Ele cuida dos lírios do campo, por que não cuidaria de nós?

Quando antecipamos as nossas preocupações, trazemos ansiedade e medo para o nosso coração. Com isso, podemos nos tornar vulneráveis às armadilhas do inimigo. Por causa destas coisas, devemos entregar as nossas ansiedades e problemas a Deus.

Jesus é capaz de carregar os nossos problemas e com Ele podemos caminhar com segurança, sem medo do amanhã.

Quando concentramos em fazer a vontade de Deus hoje, estamos focando no que é essencial para a nossa vida: Ele!

Quando nos entregamos nas mãos de Deus, somos conduzidos em vitória. Dessa forma caminhamos de fé em fé e de glória em glória!

Confie em Deus hoje!

– Entregue seus medos e preocupações em oração. Deus é capaz de aliviar a nossa alma. Temos acesso direto ao Pai através do Filho.

– Leia mais a Palavra. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nos apegamos a Ele.

– Tenha em mente que Deus é soberano. Nenhum problema é maior do que nosso Deus. Somos os filhos queridos de Deus e não há nada de impossível para Ele.

OREMOS: Senhor Jesus, quero e preciso entregar meus medos e problemas a Ti. Afasta de mim o medo do amanhã, pois o futuro a Ti pertence e tudo coopera para o bem dos que confiam no Teu nome. Amém!

(Com Bíblia OnLine)