Foz do Iguaçu: DANILO VENDRUSCOLO É EMPOSSADO PRESIDENTE DA ACIFI

O empresário Danilo Vendruscolo foi empossado, nessa segunda-feira, 25, presidente da ACIFI (Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu). O dirigente encabeça a chapa “Integração”, que tem como presidente do Conselho Superior Rodiney José Alamini.

Os empresários estão à frente da 29ª gestão da entidade, substituindo, respectivamente, Faisal Ismail (diretoria) e Walter Venson (Conselho Superior), que concluíram segunda-feira (25) o mandato 2020–2022. Ismail e Venson continuam no Conselho Superior.

Os quatro dirigentes destacaram que os mais de 1,6 mil associados traduzem a força da representatividade da ACIFI em todos os setores da sociedade, resultado do trabalho de diferentes presidentes e suas respectivas diretorias e conselhos em sete décadas de história. Do primeiro presidente, Pedro Basso, até hoje são 28 gestões.

A defesa dos associados, afirmou Vendruscolo, vem em primeiro lugar porque representar os interesses dos associados significa defender Foz do Iguaçu e a região trinacional. “Agora temos o compromisso de melhorar ainda mais, unidos e ouvindo todos os associados e o empresariado em geral, do menor ao maior, do centro e dos bairros”, ressaltou.

O presidente da ACIFI foi enfático ao dizer que “Foz não é uma cidade de fronteira, e sim uma cidade de integração entre as inúmeras culturas. Uma integração entre Brasil e Paraguai, unidos pela Itaipu Binacional; uma integração entre Brasil e Argentina, unidos pelas Cataratas do Iguaçu”, exemplificou.

Presidente do Conselho Superior da ACIFI, Rodiney Alamini frisou que a gestão colegiada, composta por 80 dirigentes, dará apoio para efetivar novas conquistas, a começar pela implantação do Centro de Inovação, realização do Fórum Internacional de Logística Multimodal Sustentável e promoção de um workshop em parceria com o Sebrae para identificar melhor as atuais demandas das empresas.

O ato formal ocorreu durante Assembleia Geral Ordinária de apreciação e aprovação do balanço patrimonial e do exame das demonstrações contábeis de 2021. O evento festivo de posse será realizado em julho, numa grande celebração do associativismo em prol do desenvolvimento local e regional.

Gestão colegiada fortalece representatividade empresarial

Ao concluir o período de dois mandatos frente à entidade (2018–2020 e 2020–2022), Faisal Ismail reforçou o compromisso de todos com o associativismo e o empreendedorismo. Para ele, a união de pessoas em torno de um propósito comum fortalece a representatividade empresarial.

“Geramos negócios e fortalecemos a economia com a geração de 25 mil empregos formais e recolhimento de mais de R$ 7 bilhões aos cofres públicos. Este é o peso dos empresários associados à ACIFI, que têm responsabilidade muito grande para o desenvolvimento socioeconômico local e regional”, declarou o dirigente.

Também presidente do Conselho Superior nas duas últimas gestões, Walter Venson lembrou que na ACIFI todos buscam a excelência na representação dos diferentes interesses dos associados. O decano citou que essa representatividade pautou o diálogo com o poder público e as parcerias com instituições (como a Itaipu Binacional) nos últimos anos.

“Em todas minhas andanças, aqui tive o maior aprendizado. Dedicamos tempo e inteligência para buscar soluções, enfrentar a pandemia e outras adversidades. Isso foi possível porque a entidade é baseada na gestão colegiada [diretoria e Conselho Superior]. Todas as decisões são discutidas e compartilhadas, sempre tudo com muito respeito”, concluiu.

(Com Assessoria – Foto Principal: Marcos Labanca)