Presa: POLÍCIA PRENDE IRMÃ DE DIRETORA DE CRECHE EM QUE CRIANÇAS FORAM FILMADAS AMARRADAS

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta segunda-feira (25) Fernanda Carolina Rossi Serme, 37. Ela é irmã de Roberta Regina Rossi Serme Coutinho da Silva, diretora e responsável pela Escola de Ensino Infantil Colmeia Mágica.

A instituição particular passou a ser investigada pela polícia após vídeos de crianças amarradas com lençóis serem compartilhados na internet em março. Roberta já teve sua prisão decretada e está foragida.

Fernanda, que é uma das proprietárias da Colmeia Mágica, foi presa em sua casa em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, após a Justiça aceitar pedido de prisão preventiva feito por policiais da 8ª Delegacia Seccional da capital. Ela foi encaminhada para a cadeia de Itaquaquecetuba, também na Grande São Paulo.

Na manhã desta terça-feira a prisão foi mantida, após audiência de custódia. “O juízo não verificou ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão preventiva”, afirmou o Tribunal de Justiça, em nota. Assim, Fernanda ficará presa, sem data prevista para soltura.

“O caso segue em investigação, sob sigilo, pela 8ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco). Diligências seguem em andamento. Mais detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial”, disse, em nota, a Secretaria da Segurança Pública.

O advogado Cláudio André Costa Dias, que defende as irmãs, confirmou que acompanhou a prisão na tarde desta segunda-feira. Ele disse que vai entrar com recurso nesta terça (26) contra a decisão.

Roberta, irmã de Fernanda, teve o pedido de prisão autorizado pela Justiça no último dia 21 de março e desde então é considerada foragida.

As investigações começaram após vídeos, feitos com um celular, mostrarem crianças amarradas com lençóis no banheiro da escola infantil. Assista:

As suspeitas, em depoimento, negaram conhecimento sobre as cenas veiculadas na internet. À polícia, ambas reconheceram o banheiro como sendo da instituição de ensino. Cerca de 20 pessoas foram ouvidas, entre funcionários e pais de alunos.

Professoras e ex-professoras da Colmeia Mágica afirmaram em depoimento, segundo registros da Promotoria, que crianças eram colocadas em bebês-conforto, dentro do banheiro, amarradas com lençóis, quando choravam com insistência.

Elas relataram ainda que, para abafar o choro, por vezes eram colocados cobertores na cabeça dos bebês, e a porta era fechada.

Fachada de escola infantil na zona leste de São Paulo foi pichada com frases ofensivas após vídeos de maus-tratos serem compartilhados na internet ( Reprodução/redes sociais).

A prática ocorria, ainda segundo funcionárias, por suposta orientação da direção da escola.

As suspeitas negam qualquer envolvimento ou conhecimento dos maus-tratos.

O advogado André Dias disse, em março, que o colégio busca descobrir quem fez as gravações e quem colocou as crianças naquela situação.

