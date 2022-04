Ensino Superior: APÓS PEDIDO DO SOLDADO FRUET, CRÉDITO PARA REFORMA DA UNIOESTE É APROVADO

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) comemorou a aprovação do Projeto de Lei 155/2022, que prevê um crédito especial de R$ 8,2 milhões para a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. A matéria, que tramita em regime de urgência na Assembleia Legislativa, passou em primeira discussão na sessão plenária desta quarta-feira (27).

Ao encaminhar seu voto favorável, o parlamentar, que adota uma postura independente na Casa de Leis, agradeceu a sensibilidade do Governo do Estado na liberação dos recursos, já que parte será destinada à recuperação das instalações do campus de Foz do Iguaçu da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), atingido por um forte temporal no dia 23 de outubro do ano passado.

O crédito especial atende à solicitação encaminhada pelo Soldado Fruet no dia 25 de outubro de 2021, quando, através de requerimento ao superintendente geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, solicitou a liberação de recursos para realização de obras emergenciais no campus de Foz do Iguaçu da Unioeste. “Somente em Foz do Iguaçu, 31 mil casas ficaram sem energia, sendo que, especialmente na região norte do município, os ventos alcançaram 80 km/h e a chuva, um volume de 38 milímetros. Consequentemente, o rastro de destruição foi enorme”, detalhou, para demonstrar a intensidade dos estragos causados pela tempestade.

No documento, o deputado do PROS ressaltou que um dos locais mais afetados foi o campus da Unioeste. “Conforme relatos, aproximadamente 90% do telhado do imóvel que sedia a universidade foi arrancado pela força dos ventos, inclusive destruindo alguns blocos construídos em zinco”, apontou. Em virtude da necessidade de imediatos reparos, ele solicitou ao Estado a liberação de recursos para realização de obras emergenciais no campus de Foz do Iguaçu, “visando a continuidade da prestação de um serviço de excelência pela instituição de ensino superior”.

