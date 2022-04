Revelação: CIGARRO ACESO POR PILOTO DERRUBOU VOO QUE MATOU 66 PESSOAS

Um voo da EgyptAir que caiu a caminho do Cairo, matando todas as 66 pessoas a bordo, foi derrubado por um piloto que tinha um cigarro na cabine e iniciou um incêndio, segundo um novo relatório.

O voo MS804 da EgyptAir, em 19 de maio de 2016, ia do Aeroporto Charles de Gaulle, de Paris, para o Aeroporto Internacional do Cairo, quando caiu entre a ilha grega de Creta e o norte do Egito.

De acordo com reportagem do The New York Post, o Bureau of Inquiry and Analysis for Civil Aviation Safety (BEA) da França concluiu desde então que a interrupção de fumaça no ar do piloto Mohamed Said Shoukair levou a um incêndio a bordo do jato Airbus A320 quando seu cigarro acendeu o oxigênio que vazava de uma máscara de oxigênio na cabine.

O desastre aéreo resultou na morte de 56 passageiros e 10 tripulantes, entre eles 12 franceses, 30 egípcios, 2 iraquianos, 1 canadense e 1 britânico.

Autoridades egípcias disseram inicialmente que a queda do avião foi resultado de um ataque terrorista, alegando que vestígios de explosivos foram encontrados nos corpos das vítimas, mas tal argumento foi amplamente desacreditado.

Em 2018, o BEA da França determinou que o voo caiu por causa de um incêndio a bordo com base na análise de dados do gravador de caixa-preta da aeronave, que foi recuperado em águas profundas perto da Grécia pela Marinha dos EUA – embora na época os investigadores não tenham dito o que especificamente causou o inferno a bordo.

Mas, em março de 2022, a BEA divulgou um novo relatório que afirma que o oxigênio vazou da máscara de oxigênio de um piloto na cabine pouco antes do acidente, com base em dados da caixa-preta que capturaram o som de assobio do oxigênio.

A máscara de oxigênio em questão havia sido substituída apenas três dias antes do fatídico voo por um funcionário da manutenção da EgyptAir, mas por uma razão desconhecida ela teve sua válvula de liberação ajustada para a “posição de emergência”, o que, de acordo com o manual de segurança da Airbus, poderia levar a vazamento.

Incrivelmente, no momento do vazamento, os pilotos da EgyptAir foram autorizados a fumar no cockpit – uma regra que mudou desde então. O fumo a bordo, combinado com o vazamento de oxigênio, preparou o cenário para o incêndio, segundo especialistas em aviação franceses.

O acidente de avião mortal é atualmente o assunto de um caso de homicídio culposo perante o Tribunal de Apelações de Paris.

O relatório de 134 páginas, revisado pelo jornal italiano Corriere della Serra, foi divulgado ao tribunal parisiense a pedido de juízes locais.

O Egito se recusou a divulgar seu relatório sobre o acidente e, em 2018, rejeitou as descobertas iniciais da BEA, descartando-as como “infundadas”.

As famílias das vítimas acusaram as autoridades egípcias de não cooperarem com a investigação do acidente.

Antoine Lachenaud, advogado que representa a família de Clement Daeschner-Cormary, um passageiro de 26 anos que morreu no acidente, disse que o novo relatório mostra que a queda da aeronave foi causada por erro humano.

“Quando os avisos são ignorados de maneira sistemática, isso resulta em um acidente e torna-se impossível sustentar que isso se deve ao acaso”, disse ele.

(Com Agência Record)