Foz do Iguaçu: NO PORTO MEIRA, CASTRAMÓVEL REALIZA 30 CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS MACHOS

Na primeira ação do Castramóvel, programa da Diretoria de Bem-Estar Animal (DIBA), vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário, realizada neste sábado (30), 30 cães machos previamente cadastrados foram castrados gratuitamente.

A ação foi no Centro de Convivência Francisco Bubas, no Porto Meira. Além do cadastro prévio, para que o procedimento fosse feito, os tutores tiveram que acompanhar uma palestra sobre guarda responsável, bem-estar animal e zoonoses. Ao final, todos receberam uma certificação da DIBA.

“Aliar a cirurgia de castração com a palestra sobre a guarda responsável tem como objetivo despertar uma maior conscientização dos tutores sobre a responsabilidade que têm com os seus bichinhos, com cuidados como manter a vacinação em dia e alimentação adequada, para evitar o abandono e o agravamento da população de cães sem dono da cidade”, explica a diretora de Bem-Estar Animal, Keila Lopes.

O prefeito Chico Brasileiro e o secretário municipal de Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário, Vilmar Andreola, acompanharam a ação no Porto Meira.

Programa de castração – O Castramóvel é a segunda etapa do programa de castrações que vem sendo realizado pela DIBA desde o ano passado, por meio de clínica veterinária credenciada pela prefeitura. A meta é castrar 388 animais nesta etapa. As ações serão feitas em todas as regiões da cidade, em 13 datas distintas.

Na primeira etapa do programa de castração, foram feitos 341 procedimentos em cachorras e gatas fêmeas. A castração é uma política pública de controle populacional de cães e gatos e prevenção de zoonoses.

(Com AMN – Foto: Jordan Augusto)