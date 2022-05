Foz do Iguaçu: AUDITORES DO TCE-PR FISCALIZAM TRANSPORTE COLETIVO NA TERRA DAS CATARATAS

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) realiza nesta semana auditoria presencial nos serviços de transporte público de Foz do Iguaçu.

Seis auditores de controle externo do Tribunal estão na cidade desde segunda-feira, 02 de maio de 2022, com o objetivo de fiscalizar o transporte oferecido à população.

A atividade será executada até a próxima sexta-feira (6) como parte do Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2022 do órgão de controle.

A fiscalização do TCE-PR abrange a avaliação da gestão do transporte coletivo no que diz respeito aos aspectos financeiros, ao planejamento e ao desempenho da prestação do referido serviço público.

Os servidores da Corte estão vistoriando terminais de ônibus, bem como visitando instalações da prefeitura.

As auditorias presenciais estavam suspensas nos últimos dois anos devido à fase aguda da pandemia da Covid-19, e estão sendo retomadas gradualmente.

(Com Diário do Transporte)