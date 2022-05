Tríplice Fronteira: FOZ DO IGUAÇU TERÁ MAIS UMA LOJA DUTY FREE

A Receita Federal do Brasil publicou nesta terça-feira (3) no Diário Oficial da União a habilitação de mais uma loja franca em Foz do Iguaçu. Com isso, serão quatro empresas operando em regime aduaneiro especial de loja franca em fronteira terrestre. Conforme a legislação federal, a cidade tem capacidade para até 50 lojas duty free.

As lojas francas contribuem para o turismo de compras, já consolidado pelos produtos importados de Ciudad del Este no Paraguai. Na entrada de Puerto Iguazú, a Duty Free Shop funciona desde 2002. Nos últimos três anos, Foz recebeu três lojas desta categoria.

O setor turístico avalia que a instalação das lojas francas em Foz amplia a cota de compras de US$ 500 para US$ 1 mil (R$ 5 mil). O visitante poderá comprar US$ 500 no Paraguai ou Argentina e mais US$ 500 nas lojas francas da cidade. Nelas, com cartão de crédito, poderão ser compradas de forma parcelada produtos eletrônicos, de beleza, bebidas, alimentos, tabacaria, vestuário e brinquedos. “Todos os produtos são importados, legítimos, com selo de garantia”, diz o diretor de uma das lojas.

Mais duas – A nova loja em Foz, ligada a um grupo do Shopping Paris que já atua no comércio de games em Ciudad del Este, será instalada no piso L2 do shopping Catuaí Palladium. O local já possui a Cellshop Duty Free, loja de 2,4 mil metros quadrados e que atua na venda de bebidas, eletrônicos e alimentos, entre outros.

As outras lojas estão localizadas no centro de Foz do Iguaçu: uma no Shopping JL Cataratas e outra próxima ao Terminal de Transporte Urbano. Há mais dois pedidos de habilitação na Receita Federal e cidade deve abrigar mais duas lojas: uma no Aeroporto Internacional e outra na Avenida das Cataratas para venda exclusiva de bebidas importadas.

(Com AMN)