Alerta: RESTAM APENAS DEZ BOTOS-DO-PACÍFICO NO MUNDO, DIZEM CIENTISTAS

O menor mamífero marinho do mundo está tão ameaçado de extinção que existem apenas cerca de dez animais em seu único habitat, localizado no Golfo da Califórnia, no México.

Mas isso ainda pode não significar o fim do boto-do-pacífico, ou vaquita, de acordo com uma nova pesquisa.

As vaquitas estão à beira da extinção devido ao uso de uma rede ilegal, que é utilizada para capturar camarões e peixes totoaba que compartilham o mesmo habitat dos botos. As vaquitas, que têm cerca de 1,2 a 1,5 metro de comprimento, acabam sendo “capturas secundárias”, pois não são o alvo pretendido das redes.

O peixe totoaba, cujo status é vulnerável na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza, tem uma bexiga natatória valorizada na China e usada na medicina tradicional –e até vista como um investimento financeiro. O México proibiu a pesca de totoaba e tornou ilegal a rede de emalhar onde os botos vivem, mas a prática continua inabalável.

Com uma população tão pequena, pesquisadores questionaram se as vaquitas estavam em maior risco de extinção devido à endogamia.

(Com CNN)