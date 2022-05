Frontera: ANEXO C, PARAGUAY YA RECIBIÓ CASI US$ 145 MILLONES DE ITAIPÚ HASTA ABRIL/2022

Entre enero y abril de lo que va del año en curso, la Itaipú Binacional ya transfirió casi US$ 145 millones al Estado paraguayo, dando así cumplimiento a las obligaciones establecidas dentro del Anexo C del Tratado de Itaipú. Los desembolsos realizados corresponden a royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (Ande).

Específicamente, entre los meses de enero y abril de este año Itaipú transfirió las cantidades de US$ 65 millones en concepto de royalties y US$ 53 millones por cesión de energía al Tesoro Nacional. Mientras tanto, la Ande percibió US$ 27 millones en concepto del resarcimiento de las cargas de administración y utilidades del capital, de acuerdo con el reporte de la Dirección Financiera de la Margen Derecha (lado paraguayo) de Itaipú.

Solamente en el mes de abril las transferencias realizadas en concepto de royalties fueron de US$ 15 millones, mientras que el pago por concepto de cesión de energía al Tesoro Nacional alcanzó los US$ 12 millones, y lo desembolsado en favor de la Ande alcanzó la suma de US$ 23 millones.

Desglose de lo transferido por Itaipú al estado paraguayo en lo que va del año.

Los royalties equivalen a un resarcimiento financiero que reciben los Estados de Paraguay y Brasil por la utilización del potencial hidráulico del río Paraná, para la producción de energía eléctrica en la represa de Itaipú. La cesión de energía es la compensación abonada por el Estado brasileño para acceder a la parcela de la producción que Paraguay no utiliza. Las transferencias con base en estos dos conceptos son realizadas al Ministerio de Hacienda, institución que se encarga de distribuir los recursos, según establecen las legislaciones nacionales.

La Ande, por su parte, recibe de forma mensual las transferencias en concepto de resarcimiento de las cargas, así como periódicamente también percibe ingresos por las utilidades del capital para hacer frente a sus necesidades presupuestarias, todo según lo dispuesto en el Anexo C del Tratado de la Itaipú Binacional.

(Con La Nación)