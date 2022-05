Top de Linha: VEJA OS CELULARES MAIS POTENTES DE 2022 (ATÉ AGORA)

Apesar de a pandemia de coronavírus (Sars-CoV-2) impactar a indústria de eletrônicos, principalmente por conta da escassez de chips, as maiores fabricantes do mercado continuam a lançar excelentes dispositivos. Até o momento, a Apple, Samsung, Motorola e Xiaomi já lançaram seus novos celulares top de linha para o ano de 2022.

Com isso em mente, o TecMundo reuniu os melhores celulares top de linha que foram lançados até abril de 2022. E se você está em busca de um ótimo aparelho para substituir o seu smartphone velho, confira a lista.

Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Em fevereiro, a Samsung lançou os dispositivos Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra no Brasil, linha de aparelhos que chegou com melhorias nas câmeras e maior poder de processamento. Sem contar com a S Pen, que acompanha o S22 Ultra.

Enquanto o Galaxy S22 conta com tela Full HD+ de 6,1 polegadas (taxa de atualização de 120 Hz) e bateria de 3.700 mAh, o S22+ oferece a tela de mesma qualidade com 6,6 polegadas e bateria de 4.500 mAh. Já o Galaxy S22 Ultra conta com tela QHD+ de 6,8 polegadas (taxa de atualização de 120 Hz) e bateria de 5000 mAh.

Todos os três aparelhos oferecem processador Snapdragon 8 Gen 1 no Brasil, conectividade 5G, sistema operacional Android 12 com a interface One UI 4.1, Gorila Glass Victus Plus e resistência à água IP68. O S22 e S22+ são fabricados com 8 GB de memória RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento, já o S22 Ultra possui 12 GB de RAM e 256 GB ou 512 GB de armazenamento.

Em relação ao conjunto de câmeras do S22 e S22+, os celulares são equipados com uma câmera principal de 50 MP, uma ultra-grande angular de 12 MP e câmera com zoom óptico 3x de 10 MP, sem contar com lente frontal de 10 MP. Já o S22 Ultra tem câmera frontal de 40 MP e, na traseira, traz câmeras de 108 MP (principal), 12 MP (grande-angular), e outras duas de 10 MP cada para zoom óptico de 3x e 10x. O celular também possui zoom digital de até 100x.

Preço sugerido : R$ 4,8 mil (S22), R$ 6.299 (S22+) e R$ 8.549 (S22 Ultra)

: R$ 4,8 mil (S22), R$ 6.299 (S22+) e R$ 8.549 (S22 Ultra) Preço no varejo: R$ 5,3 mil (S22), R$ 6,3 mil (S22+) e R$ 8 mil (S22 Ultra)

Samsung Galaxy S22 Chipset: Exynos 2200 (4 nm)

Sistema Operacional: Android 12, uma interface do usuário 4.1

Capacidade de Bateria: 3700 mAh

Tamanho de Tela: 6,1 polegadas

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento Interno: 256 GB

Xiaomi 12 Pro

Em março de 2022, a série Xiaomi 12 foi lançada no mercado global em três modelos, o Xiaomi 12X, Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro. Os três modelos foram lançados com Android 12 e suporte ao 5G, contudo, o 12 Pro é a versão mais poderosa.

Xiaomi 12 Pro

O Xiaomi 12 Pro é equipado com tela AMOLED de 6,73″ com taxa de atualização de 120 HZ, processador Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB ou 12 GB de RAM, 128 GB ou 256 GB de armazenamento, bateria de 4.600 mAh e carregamento rápido de 120W.

O aparelho também oferece três câmeras de 50 MP (cada) na traseira: uma lente principal, uma grande-angular e outra teleobjetiva com zoom óptico de 2x. Já a câmera para selfies tem 32 MP. O modelo de base do Xiaomi 12 Pro foi disponibilizado por US$ 999 (cerca de R$ 5 mil na cotação atual) e ainda não saiu no mercado brasileiro.

Preço sugerido : US$ 999 (cerca de R$ 5 mil)

: US$ 999 (cerca de R$ 5 mil) Preço no varejo: ainda não disponível

Chipset: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 (4 nm)

Sistema Operacional: Android 12, MIUI 13

Capacidade de Bateria: 4600 mAh

Tamanho de Tela: 6,73 polegadas

Memória RAM: 8 GB ou 12 GB

Armazenamento Interno: 128 GB ou 256 GB

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge 30 ProFonte: Motorola

O Motorola Edge 30 Pro foi lançado no Brasil em fevereiro para competir com grandes opções do mercado, como o Galaxy S22 e iPhone 13. Um dos diferenciais do aparelho é o carregador de 68W, capaz de carregar completamente a bateria em apenas 50 minutos — o celular também possibilita carregamento por indução de 15W.

O Edge 30 Pro é equipado com tela OLED de 6,7 polegadas (taxa de atualização de 144 Hz e HDR10+), processador Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento interno, conectividade 5G, bateria de 4.800 mAh e Android 12 com a interface My UX.

O módulo traseiro de câmeras oferece sensor principal de 50 MP com OIS, sensor híbrido (grande-angular e macro) de 50 MP e lente para desfoque de 2 MP; na frontal há uma câmera de 60 MP.

Preço sugerido : R$ 6.499

: R$ 6.499 Preço no varejo: R$ 5,4 mil

iPhone SE 3

Em abril de 2022, a terceira geração do iPhone SE foi lançada oficialmente no Brasil e disponibilizada na loja online da Apple em três cores: preto, branco e vermelho. O aparelho se destaca por sua autonomia de bateria, que entrega até duas horas a mais que o modelo anterior, e por ser o modelo “mais barato” da marca.

iPhone SE de terceira geração

O iPhone SE (3ª geração) oferece tela Retina HD de 4,7″, processador A15 Bionic, 4 GB de RAM, bateria de 2.018 mAh, conectividade 5G, sistema operacional iOS 15 e armazenamento interno de 64 GB, 128 GB ou 256 GB. Para fotografias e vídeos, o dispositivo também oferece uma câmera principal de 12 MP e uma frontal de 7 MP.

Preço sugerido : R$ 4.199

: R$ 4.199 Preço no varejo: R$ 3,4 mil

iPhone 13 Pro

O iPhone 13 Pro é o mais “antigo” da lista, já que foi anunciado ao público em setembro de 2021. Porém, o aparelho continua sendo um dos mais robustos do mercado e o único dos aparelhos citados com até 1 TB de armazenamento interno.

iPhone 13 Pro

A versão é equipada com tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas (taxa de atualização de 120 Hz), processador A15 Bionic, conectividade 5G, 6 GB de RAM, bateria de 3.095 mAh, software iOS 15 e armazenamento interno de 128 GB, 256 GB, 512 GB ou 1 TB.

Em relação ao conjunto principal de câmeras, o iPhone 13 Pro conta com três lentes de 12 MP (cada): principal, grande-angular e teleobjetiva com zoom óptico de 3x. Ele conta com suporte para fotografias e vídeos macro, traz um modo noturno melhorado para todas as câmeras e mais. A frontal também traz uma câmera de 12 MP.

Preço sugerido : R$ 9.176

: R$ 9.176 Preço no varejo: R$ 7 mil

Chipset: A15 Bionic

Sistema Operacional: iOS 15

Capacidade de Bateria: Não especificado

Tamanho de Tela: –

Memória RAM: 6 GB

Armazenamento Interno: 128 GB, 256 GB, 512 GB ou 1 TB