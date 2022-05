Foz do Iguaçu: SOLDADO FRUET COBRA PROVIDÊNCIAS PARA PROBLEMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) esteve nesta sexta-feira (06) na Secretaria Municipal de Educação de Foz do Iguaçu para tratar de vários pedidos de ajuda que recebeu de pais de alunos referente ao transporte escolar. O parlamentar foi recebido pelo diretor do Departamento de Assistência ao Educando, Arthur Thomáz, e pela responsável pelo setor do Transporte Escolar, Stephanie Scholze.

O Soldado Fruet pediu esclarecimentos sobre o “esquecimento” de alguns alunos do período da tarde em frente à escola onde estudam. A justificativa da pasta é que a empresa que presta o serviço de transporte escolar à Prefeitura havia trocado o motorista, que teria que fazer duas rotas e fez apenas uma. O deputado também questionou o fato de algumas rotas, como a do Nova Andradina, não estarem mais transportando alunos. Recebeu a explicação que as escolas próximas estão a menos de dois quilômetros da parada do ônibus, como estabelece a lei municipal relativa ao transporte escolar.

Outro assunto levantado pelo parlamentar foram as condições precárias de tráfego na Estrada Keller, na Gleba 3. “Em dias de chuva, fica quase impossível o ônibus escolar transitar pela rua do bairro devido ao barro na via. Os veículos costumam atolar e só são resgatados com ajuda de tratores dos moradores”, relatou. Segundo Thomáz, a Prefeitura já está ciente dessa situação e já está programado o asfaltamento da região.

O Soldado Fruet abordou também o problema das frequentes brigas entre alunos no transporte escolar do Colégio Tarquinio Santos. A informação oficial é que os monitores estão presentes apenas nos ônibus dos alunos de 1ª a 4ª séries e os veículos que transportam os jovens de 5ª a 9ª séries não possuem monitores.

Diante disso, o deputado vai protocolar junto à 2ª Companhia do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária mais um pedido de reforço nas abordagens nestes ônibus para que cessem essas brigas. Além disso, vai solicitar à Secretaria Estadual de Educação (SEED) maior atenção com Foz do Iguaçu. “Devido à evasão de alunos da rede particular e também de muitos alunos não irem mais de vans escolares para os estabelecimentos de ensino, dobrou o número de alunos usuários do transporte escolar em nossa cidade, causando assim uma superlotação nos poucos ônibus que hoje realizam esse serviço”, argumentou o Soldado Fruet.

(Com Assessoria)