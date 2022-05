Cocaína: MULHER EMBARCADA EM FOZ PARA À EUROPA COM DROGA, E ACABA PRESA NO GALEÃO

Neste último sábado passado (7), a Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante uma brasileira, transportando aproximadamente 3 kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.

A passageira, de 31 anos e natural de Ponta Porã/MS, embarcou em Foz do Iguaçu com destino ao Galeão, de onde pretendia, em voo com escala em Paris, na França, seguir viagem até a cidade de Barcelona, na Espanha, destino final da droga.

Os policiais federais, após fiscalização de rotina, identificaram a droga oculta no forro da bagagem despachada pela mulher.

Imagem: Polícia Federal

A presa foi encaminhada à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, para lavratura do auto de prisão em flagrante e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

(Com Informações da Polícia Federal)