Política: EM BRASÍLIA, SOLDADO FRUET DISCUTE PEDÁGIO NO PARANÁ E BUSCA RECURSOS FEDERAIS

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) avaliou como muito produtiva a extensa agenda em Brasília, na última quarta (04) e quinta-feira (05). “Como eu sempre digo, sou um soldado a serviço do povo. Além de seguir firme na defesa dos interesses dos paranaenses na luta contra os pedágios, encaminhei pedidos de recursos federais para saúde, segurança pública e infraestrutura”, destacou o deputado de Foz do Iguaçu.

PEDÁGIOS – Na quinta-feira (05), o Soldado Fruet se reuniu pela manhã com o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Davi Barreto, e à tarde com o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Antonio Anastasia, relator da representação que moveu contra as seis concessionárias do Anel de Integração do Paraná. Em pauta, os pedágios. O parlamentar já obteve decisão favorável do Tribunal de Contas do Estado (TCE) proibindo a participação das antigas concessionárias do Paraná no novo leilão e pleiteou a inidoneidade dessas seis pedageiras ao TCU, que irá analisar a questão no processo do edital das novas concessões.

SEGURANÇA – Também na tarde de quinta, o deputado do PROS participou de uma audiência no Ministério da Justiça e Segurança Pública com o diretor de Políticas de Segurança Pública, Marcelo Aparecido Moreno. O parlamentar reivindicou liberação de recursos para aquisição de equipamentos e capacitação às forças de segurança do Paraná. O objetivo é melhorar a eficácia do combate ao crime organizado, principalmente ações do “novo cangaço”, como o ataque que ocorreu em Guarapuava no último dia 17 de abril.

PARCERIAS – Na Câmara, o Soldado Fruet visitou diversos deputados federais do Paraná, entre eles o coordenador da bancada federal do Estado, Toninho Wandscheer (PROS). Agradeceu as parcerias com Pedro Lupion (União Brasil), que resultou no custeio de 17 leitos de UTI exclusivos para Covid-19 no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, com repasses de R$ 19,5 milhões do Ministério da Saúde; e Aroldo Martins (Republicanos), que destinou mais de R$ 5 milhões em emendas para municípios do Oeste, atendendo pleitos do deputado do PROS em áreas como saúde e assistência social.

SAÚDE – Articulação com a colega de partido Aline Sleutjes garantiu a liberação de R$ 1,5 milhão em emendas federais para a saúde de municípios do Oeste. O deputado do PROS também acertou uma parceria com a deputada federal Luísa Canziani (PSD) em defesa das pessoas com visão monocular, já que ele é autor de um projeto de lei sobre o tema (PL 184/2021).

COMISSÕES – O Soldado Fruet conversou com os parlamentares federais de Foz do Iguaçu, Giacobo (PL), que assumiu a presidência da Comissão de Agricultura, e Vermelho (PL), titular da Comissão de Finanças e Tributação. Como presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Paraná, cumprimentou o novo presidente da Comissão de Turismo Federal, Rodrigo Coelho (Podemos-SC) e dialogou com um dos titulares do colegiado, Roberto de Lucena (Republicanos-SP), ex-secretário de Turismo do Estado de São Paulo e ex-presidente nacional da Igreja Brasil para Cristo.

MAIS VISITAS – O deputado estadual também visitou o Líder do Governo Bolsonaro na Câmara, o paranaense Ricardo Barros (PP). Em encontro com Eduardo Bolsonaro (PL-SP), pediu para ele transmitir ao presidente Jair Bolsonaro o agradecimento dos paranaenses pelos investimentos bilionários feitos pela Itaipu no Estado. Falou ainda com os deputados Daniel Silveira (PTB-RJ) e Hélio Lopes (PL-RJ).

Além de tratativas com vários deputados federais, o parlamentar teve audiências na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Tribunal de Contas da União (TCU) e Ministério da Justiça e Segurança Pública.

(Com Assessoria)