Foz do Iguaçu: ITAIPU GARANTE RECURSOS PARA O PROJETO DA ARENA MULTIUSO, ANUNCIA O DEPUTADO VERMELHO

O repasse de recursos para o projeto executivo da Arena Multiuso foi o tema principal da audiência que o deputado federal Vermelho manteve com o diretor-geral da Itaipu, almirante Anatalício Risden Júnior. Nesta primeira reunião do deputado com o novo diretor-geral foram tratados diversos assuntos de interesse de Foz do Iguaçu e da região. Risden foi muito receptivo aos pleitos do deputado.

A liberação dos recursos para o projeto já havia sido assegurada pelo ex-diretor da Itaipu, Joaquim da Silva Luna. “A transferência esbarrou na definição do terreno, mas agora a Prefeitura apontou uma área na região de Três Lagoas”, informou o deputado.

O projeto executivo foi orçado, inicialmente, em R$ 1.280.000,00, e os recursos deverão ser repassados ao Fundo Iguassu, que está providenciando a documentação para firmar o convênio com Itaipu.

“Assim que forem cumpridas todas as etapas burocráticas, a Itaipu fará o repasse e o Fundo Iguassu contratará o projeto. Paralelamente, estamos buscando dinheiro para construir a obra”, acrescentou Vermelho.

Recursos

O deputado explicou ao almirante Risden, que a obra deverá ter mais de 20.000 m2 e que atrairá grandes eventos esportivos, culturais, religiosos e convenções para gerar emprego e renda. “Hoje nossa cidade tem capacidade para sediar eventos com até 4 mil pessoas, mas nós precisamos atrair eventos maiores”, acrescentou Vermelho durante a reunião.

O deputado já assegurou uma emenda impositiva de R$ 1 milhão e o Ministério do Turismo garantiu outros R$ 6,2 milhões. Nesta semana ele conversou com o relator do orçamento da União, deputado Hugo Leal, e acredita na liberação de mais R$ 20 milhões para o próximo ano.

“Com esses recursos, poderemos começar as obras e, por isso, precisamos agilizar o projeto”, afirmou o deputado de Foz do Iguaçu. “Foz precisa muito de um espaço como esse para gerar mais empregos e fomentar sua economia”, acrescenta.

Foz do Iguaçu já perdeu diversos eventos esportivos por falta de estrutura adequada. Com essa iniciativa do deputado Vermelho, apoio da Itaipu e parceria da Prefeitura, a cidade finalmente ganhará um espaço para sediar eventos internacionais.

Já existe um anteprojeto da arena multiuso de Foz do Iguaçu semelhante o da arena de Jaraguá do Sul, considerado o mais moderno e funcional da região Sul do Brasil.

A obra terá mais de 20.000 m2, um custo estimado em R$ 36 milhões e poderá ser construída em dois anos. Estão previstas uma moderníssima quadra multiuso com capacidade para 9 mil pessoas sentadas e, outra, de grama sintética para 3 mil pessoas, permitindo a realização de eventos simultâneos.

A base modular pode ser removida, restando uma placa de concreto de 40 cm permitindo o acesso de caminhões pesados para transportar equipamentos e automóveis, para uma eventual feira automotiva e UFC. A cobertura terá painéis fotovoltaicos para reduzir em até 70% a conta de energia. A estrutura permite a captação de água da chuva para limpeza de todo o prédio.

O anteprojeto contempla espaços para equipes de rádio e TV, estacionamento privativo e elevador com entrada individual para autoridades que leva até os camarotes. O espaço terá ainda restaurante, academia, lojas, ambulatórios, vestiários padrão Fifa, cozinha profissional, coworking e alojamentos para 48 pessoas destinado à atletas e artistas.

