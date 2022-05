Fronteira: PRF TRIPLICA NÚMERO DE AGENTES EM FOZ DO IGUAÇU

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Foz do Iguaçu, triplicou o número de agentes atuando na fronteira. Na cidade, também será implementada uma base de comando, responsável por toda a região Sul do país.

“A Polícia Rodoviária Federal, no seu planejamento estratégico, ela está descentralizando os Comandos de Operações Especiais. Então, em cada região geográfica do Brasil, uma cidade foi escolhida para sediar esse comando. E para atuar aqui na região sul do país, Foz do Iguaçu foi a região escolhida”,