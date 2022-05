Foz do Iguaçu: PREFEITURA CONFIRMA PRIMEIRA MORTE POR DENGUE

Foz do Iguaçu confirmou a primeira morte por dengue do atual período epidemiológico, que começou em agosto de 2021. A morte foi confirmada na quinta-feira (19) pelo Laboratório Central do Estado (Lacen), mas só foi divulgada nesta segunda-feira (23) pela prefeitura.

De acordo com a secretaria de saúde, a vítima é um homem, de 41 anos, que estava internado no Hospital Municipal Padre Germano Lauck com um quadro grave de dengue desde o dia 09 de maio. Ele morreu no dia 12 deste mês, mas a causa do óbito só foi confirmada após resultados de exames.

Ao todo, a cidade possui 575 casos confirmados da doença e outros 7.831 aguardam resultados de exames.

Dengue no Paraná – No Paraná, 56.191 pessoas tiveram testes positivados para a dengue, sendo que 1.087 deles foram considerados graves. Além disso, 21 óbitos já foram contabilizados no estado.

