Foz do Iguaçu: PREFEITURA CONVOCA ESTAGIÁRIOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO

A Prefeitura de Foz do Iguaçu está convocando os candidatos aprovados no Processo Seletivo de Estágio, regido pelo edital 001/01/2022, a se apresentarem junto à Diretoria de Gestão de Pessoas, subordinada à Secretaria Municipal de Administração, localizada na Praça Getúlio Vargas, 280 – Centro.

Os estudantes terão entre os dias 25 e 26 de maio (quarta e quinta-feira) para apresentar os documentos, conforme o agendamento publicado em edital (https://www5.pmfi.pr.gov.br/pdf-5186&diario).

Os candidatos classificados deverão apresentar a carteira de identidade (original e fotocópia); o CPF (original e fotocópia); carteira de vacinação (original e fotocópia), inclusive comprovante de vacinação contra a Covid-19; título de eleitor (original e fotocópia) e declaração de matrícula escolar (original e fotocópia) expedida há no máximo 60 dias. Os estudantes que se declararam Baixa Renda devem comprovar esta condição no ato da convocação, através do Cadastro Único (CadÚnico).

Nesta primeira etapa, estão sendo chamados estudantes dos cursos de Administração, Direito, Farmácia, Ciências Contábeis, Gestão Pública, Pedagogia e Serviço Social.

(Com AMN)