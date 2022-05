Paraná: IBGE OFERECE MAIS DE 30 VAGAS EM PROCESSO SELETIVO COMPLEMENTAR

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para Processo Seletivo Simplificado (PSS) complementar para trabalhar no Censo Demográfico de 2022. As 36 vagas são distribuídas em 28 municípios no Paraná. Confira a lista de cidades abaixo.

As vagas são direcionadas para atuação como Agente Censitário Administrativo e de Informática (ACAI), Municipal (ACM) e Supervisor (ACS). Além da remuneração, serão oferecidos benefícios de vale-alimentação e auxílio-transporte.