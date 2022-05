Política: DEPUTADO VERMELHO PREGA A PRIVATIZAÇÃO E A QUEBRA DO MONOPÓLIO DA PETROBRAS

O deputado federal Vermelho (PL) disse nesta quarta-feira (25) que para reduzir os preços dos combustíveis “e acabar com a sangria dos brasileiros” será necessário privatizar a Petrobrás e acabar com o monopólio dos combustíveis.

“Ninguém mais aguenta a escalada dos preços dos combustíveis. É preciso quebrar esse monopólio e abrir o mercado para outras empresas fazerem o refino do petróleo, porque onde tem concorrência a redução dos preços ocorrerá naturalmente”, disse o deputado.

“A paciência do povo está acabando e o governo precisa acabar urgente com esse monopólio para o setor ter maior competitividade”, acrescentou.

O parlamentar afirmou que o governo criou um grupo de trabalho para estudar o fim do monopólio da Petrobrás. “Já disse ao presidente Bolsonaro que se o projeto chegar na Câmara, serei o primeiro a votar a favor porque ninguém mais suporta essa sangria do nosso povo em benefício dos acionistas”.

O deputado entente ser natural uma empresa visar o lucro, “mas não pode ser esse absurdo de R$ 44,5 bilhões em apenas três meses. Estão quebrando toda a cadeia produtiva porque tudo depende dos combustíveis. Precisamos quebrar esse monopólio antes que ele quebre com o Brasil”.

A Petrobras foi a petroleira que registrou, em dólares, o maior lucro líquido no primeiro trimestre no mundo. Segundo levantamento feito pela empresa de informações financeiras Economática, o lucro da Petrobras, de US$ 9,405 bilhões, foi quase o dobro dos US$ 5,480 bilhões registrados pela americana ExxonMobil, a maior petroleira do mundo em valor de mercado.

Bolsonaro

Vermelho afirmou que o presidente Bolsonaro tem se manifestado pelo fim do monopólio da Petrobras como uma das formas de diminuir o valor para o consumidor. “Com o fim do monopólio os combustíveis irão abaixar”, tem dito o presidente.

A Petrobras possui o monopólio do refino de combustíveis no Brasil e, apesar de não ter o monopólio também da venda e distribuição, é líder nesse mercado.

Visita de religiosa emociona o deputado

Na tarde de terça-feira (24) a irmã Hilda Rodrigues Silveira fez uma visita de surpresa ao gabinete do deputado federal Vermelho. Ele estava em plenário e não podia se afastar em função de votações.

Vermelho recebeu a visita da irmã Hilda Rodrigues, do Hospital Nossa Senhora da Luz

A assessoria conduziu a irmã até o plenário. Vermelho ficou emocionado com o carinho e as palavras de incentivo da religiosa: “Deputado, eu vim lhe agradecer pelas emendas que o senhor fez em benefício do Hospital Nossa Senhora da Luz. São recursos para a compra de remédios e equipamentos para beneficiar pessoas humildes da região. Que Deus ilumine o seu caminho”, destacou a religiosa.

Bastante emocionado, o parlamentar disse não estar fazendo mais que a obrigação. “Eu sei do grande trabalho que o hospital desenvolve em prol da população humilde de Medianeira e região. Leve nosso abraço às irmãs missionárias, aos profissionais da saúde e a todos que contribuem para o funcionamento desse hospital”, disse Vermelho.

As emendas parlamentares de Vermelho destinadas ao Hospital Nossa Senhora da Luz somam R$ 450 mil. A instituição filantrópica existe há mais de 50 anos sob a direção das Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo e tem a missão de transformar, com amor e dedicação, a estrutura de saúde e o conceito de atendimento hospitalar.

