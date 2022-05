Relações Internacionais: ENCONTRO DE BOLSONARO E BIDEN PODE IMPACTAR RELAÇÃO BILATERAL, DIZ ESPECIALISTA

Biden enviou, na última terça-feira (24), o ex-senador Christopher Dodd para comunicar a intenção de se encontrar com o chefe do Executivo do Brasil numa reunião à parte da Cúpula das Américas, que será realizada em Los Angeles, entre os dias 6 e 10 de junho.

Em declaração, Bolsonaro disse que “será uma reunião bilateral, reservada, em que a gente vai reatar pra valer nosso relacionamento. Os governos são passageiros, mas os países são eternos. Há interesse dele [Joe Biden] em conversar conosco.”

“Nós temos um bom relacionamento com todos os países. Dialogamos com a Rússia, com a Coreia do Sul, Japão, Israel, enfim, com todos. Hoje mesmo conversei com o representante dos Emirados Árabes”, finalizou.

(Com CNN)