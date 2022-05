Tríplice Fronteira: CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ FORMA TURMA DE MARINHEIROS-RECRUTAS

A Capitania Fluvial do Rio Paraná concluiu, no dia 18 de maio, mais uma etapa de formação de pessoal com a formatura da Turma I/2022 do Estágio de Instrução e Adaptação do Serviço Militar Obrigatório, na área de jurisdição do Comando do 8º Distrito Naval.

A cerimônia ocorreu no ginásio Sebastião Flor, em Foz do Iguaçu, e foi presidida pelo Capitão dos Portos do Rio Paraná, ocasião em que os 81 novos Marinheiros-Recrutas, oriundos de diversas regiões dos estados de São Paulo e Paraná, juraram solenemente à Bandeira Nacional.

O evento contou com a participação da banda dos alunos do 5º Colégio da Polícia Militar do Paraná de Foz do Iguaçu.

Durante o curso de formação, os alunos aprenderam sobre os preceitos militares, como hierarquia e disciplina, civismo e as tradições navais, contribuindo para o crescimento pessoal e profissional, conhecimentos que serão aplicados em suas rotinas diárias nas organizações militares da Marinha em que servirão.

