Foz do Iguaçu: ESTUDANTES IGUAÇUENSES GANHAM TORNEIO SESI DE ROBÓTICA

Uma equipe de estudantes do colégio Sesi Internacional de Foz do Iguaçu foi a campeã do Torneio Sesi de Robótica, o maior da América Latina, realizado em São Paulo neste final de semana.

Os seis alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio desenvolveram o protótipo Flecha Sobre Rodas. Com a vitória, o grupo denominado “Takion” se classificou para a etapa nacional na categoria F1 in Schools, coordenada pelos organizadores da Fórmula 1, que será na Malásia.

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Diretoria de Captação de Projetos e Inovação da Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, apoiou a equipe na captação de patrocínios que viabilizaram a participação no torneio.

A Takion foi formada em 2020 e é composta pela gestora e diretora de Finanças, Carla Cecilia de Lima; Giula Demarchi, diretora de Design e Engenharia; Maria Clara de Souza, diretora de Projetos e Ações Sociais; Caio Schuller, diretor de Engenharia; Luiz Felipe Petry, diretor de Finanças; e Tarsilia Tomachesckl, diretora de Marketing e Design.

(Com AMN)