Foz do Iguaçu: “NÃO BRINQUEM COM O MINISTÉRIO PÚBLICO”, ADVERTE PROMOTOR ELEITORAL

“Constitucionalmente, é o sentinela do regime democrático.” Assim o promotor Luiz Marcelo Mafra descreve o papel do Ministério Público Eleitoral (MPE) no processo da eleição, vigilância que começa antes do registro de candidaturas e permanece após a diplomação dos concorrentes escolhidos nas urnas.

Responsável pela 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, Mafra compartilha esse trabalho com o promotor Fernando de Paula Xavier, da 147ª. O agente ministerial foi entrevistado no Marco Zero, programa do H2FOZ e Rádio Clube FM, em que abordou a atuação do MPE e a denúncia de armazenamento e entrega irregular de cesta básica em posto de saúde no bairro Cidade Nova, no qual trabalha a psicóloga e pré-candidata Rosa Jerônymo, que também esposa do prefeito Chico Brasileiro.

Rosa Jerônymo é pré-candidata a deputado estadual e esposa do prefeito Chico Brasileiro.