Foz do Iguaçu: ALMIR SATER E ARTISTAS LOCAIS NA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO

Moradores e turistas de Foz do Iguaçu estão convidados a participar das comemorações pelo aniversário de 108 anos de Foz do Iguaçu. A programação, organizada pelo Município, através da Fundação Cultural, tem início no dia 10 de junho (sexta-feira) na Praça da Paz com o show do cantor e compositor Almir Sater, a partir das 21h.

Sater, que interpreta “Eugênio” na novela Pantanal, relembrará sucessos dos 40 anos de carreira, e promete encantar o público com “Tocando em Frente”, “Chalana”, “Ando Devagar”, entre tantos outros.

Antes do show do violeiro, às 19h o público poderá acompanhar a apresentação do DJ Mano Zeu, conhecido na fronteira com seu repertório de música latina e afro caribenha. A Festa de Aniversário de Foz do Iguaçu contará ainda com feirinha gastronômica, exposição e vendas de artesanatos, além de shows com artistas locais, que seguirão nos dias 11 e 12 de junho na praça.

“Estamos muito ansiosos e motivados por fazer esse resgate do aniversário do município, que por muitos anos foi feito na terceira pista da avenida JK”, disse o diretor presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues. Ele ressalta a importante participação dos artistas locais e a parceria estabelecida desde 2017.

“Estamos trabalhando junto com as entidades e os artistas locais para organizar essa programação. São pessoas que defendem a arte e a cultura da cidade e têm espaço garantido em todas as ações da Fundação. Temos contratos com os artistas desde o início dessa gestão e tem sido muito gratificante essa parceria”, afirmou.

Mesmo durante a pandemia, a Fundação Cultural organizou apresentações on-line em comemoração ao aniversário do município, valorizando a participação dos artistas locais e gerando renda a uma categoria que foi bastante prejudicada. “Estamos muito gratos por voltar a realizar um evento em comemoração ao aniversário de Foz, com apoio de varias secretarias. Será um espaço de diversão, de interação da comunidade, com gastronomia, atividades artísticas diversas, brinquedos. Pra nos é importante trabalhar em prol da comunidade”, concluiu o diretor.

Ao todo, serão 50 espaços comerciais, divididos entre as entidades da sociedade civil e os feirantes que já atuam no local. De acordo com a organização, 16 entidades e organizações culturais se inscreveram para participar do evento.

No dia 10 de junho, a festa acontecerá das 18h às 23h. Nos dias 11 e 12, a programação seguirá das 16h às 23h. No domingo (12) também haverá feirinha, das 7h às 13h.

Confira a programação

Sexta-feira, – 10/06

Feirinha das 18h às 23h

19h30 – DJ Mano Zeu

21h – Almir Sater e banda

Sábado – 11/06

Feirinha das 16h às 23h

18h – Haisstan

19h – Jaguareté

20h – Luiz Umberto e Grupo Eu sou do Sul

21h – Magnun Rock Machine

Domingo – 12/06

Feirinha das 7h às 13h e das 16h às 23h

17h – Magrinho Mc

18h – Rafael Teixeira

19h – Elenco artístico Municipal de Ciudad del Este

20h – Trio Flor de Liz

21h – Samba & Cia.

