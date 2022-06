Foz do Iguaçu: CATARATAS DO IGUAÇU ILUMINAM TIMES SQUARE EM NOVA YORK

Foz do Iguaçu, mais uma vez, é destaque da campanha da Embratur nas principais cidades norte-americanas: Nova York, Los Angeles, Dallas, Houston e Washington. Desta vez, as Cataratas do Iguaçu fazem parte das peças da campanha “Visit Brazil. A wow experience” que estão sendo veiculadas por 30 dias nos EUA.

Desde o dia 24, a Times Square, os quarteirões mais conhecidos de Nova York, conta com quatro painéis sequenciais na parte central de Manhattan, entre a Broadway com a 7ª Avenida e as ruas West 42 e West 47. Serão 336 inserções diárias durante 30 dias em um dos principais destinos do mundo e mais visitado nos Estados Unidos.

De novembro a abril, as imagens das Cataratas do Iguaçu integraram os vídeos e peças para TV, internet e mídia veiculados nas principais praças norte-americanas. No mesmo período, o destino Iguaçu foi divulgado nas mídias da Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai.

Estrutura – “A Embratur levantou dados da Polícia Federal, que apontou um aumento entre janeiro e abril de 60% na entrada de visitantes estrangeiros, com visto de turista no Brasil. Foz do Iguaçu está bem preparada para receber o turista estrangeiro e visitantes dos países do Mercosul”, disse o prefeito Chico Brasileiro. A PF registrou a entrada de 962 mil pessoas ante as 5.967 mil entradas registradas em todo o ano de 2021.

O prefeito aponta uma nova estrutura do setor com atrativos variados, além do Parque Nacional do Iguaçu, Itaipu Binacional, o Marco das Três Fronteiras e as compras no Paraguai. “Temos uma rede hoteleira de ponta que atende todos os segmentos, além de uma gastronomia fantástica e opções como as compras no Paraguai, Argentina e nas lojas francas instaladas na cidade”, disse.

Com o crescimento do fluxo de visitantes, os operadores do setor estão esticando a permanência de turistas pelo menos em mais dois dias. “A Embratur é a nossa principal parceira na divulgação de Foz do Iguaçu no exterior. Os grandes eventos e as grandes feiras internacionais voltaram e já temos operadores trabalhando com reservas para cinco dias e esperamos chegar a sete dias num médio prazo com a visitação regional, nacional e estrangeira”, disse Paulo Angeli, secretário municipal de Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação.

Campanha – Segundo o presidente da Embratur, Silvio Nascimento, as campanhas como nos EUA promovem a imagem do Brasil nos mercados mais importantes no mundo. “Essa campanha potencializa o turismo no país, gera emprego, renda e oportunidades para o setor, a partir da atração de turistas norte-americanos”, disse.

A campanha brasileira nas cidades norte-americanas tem peças para TVs abertas e fechadas, redes sociais, banners em sites especializados em turismo, branded content em portais, companhias aéreas e imprensa em geral. Os EUA foram o segundo maior emissor de visitantes estrangeiros para o Brasil nos últimos anos. O Ministério do Turismo registrou mais de 760 mil norte-americanos visitantes em 2019 e 2020, ficando atrás apenas da Argentina, principal emissor com mais de 2,7 milhões de turistas no mesmo período.

A promoção do Brasil nos EUA terá ainda um ciclo de roadshows com diversos operadores, agentes, entidades e associações do setor. De 21 a 23 de junho, a rodada ocorrerá nas cidades de Chicago, Nova York e Toronto (Canadá). Já de 28 a 29 de junho, as ações serão feitas em Miami e Las Vegas.

(Com AMN)