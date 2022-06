Homenagem: SOLDADO FRUET ENTREGA TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO PARANÁ AO GENERAL LUNA

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) entregou nesta terça-feira (31) o título de cidadão honorário do Paraná ao general da reserva do Exército Joaquim Silva e Luna, pelos grandes feitos à sociedade paranaense como diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional entre fevereiro de 2019 e abril de 2021. A honraria foi proposta pelo parlamentar no Projeto de Lei 77/2020, aprovado e convertido na Lei 20.217/2020, e a entrega aconteceu na sessão da Assembleia Legislativa (ALEP). “O nome do general Luna está escrito para sempre na história do Paraná como um homem cuja dedicação ajudou no desenvolvimento do Estado”, afirmou o autor da homenagem.

“Hoje o Paraná faz justiça a um homem especial”, destacou o Soldado Fruet, ressaltando que desde que chegou a Foz do Iguaçu, Silva e Luna, nascido em Barreiros (PE), se tornou um paranaense. “Nós o acolhemos com os braços abertos, confiantes de que o presidente Bolsonaro tinha escolhido o homem certo para chefiar a Itaipu”, comentou. Segundo o deputado, “não precisou muito tempo para termos a certeza de que não poderia ter havido escolha melhor”, já que, de imediato, o general adotou ações de transparência e demonstrou respeito com o dinheiro público. “Em poucos meses, a Itaipu economizou R$ 1 bilhão com a implantação de uma gestão baseada na austeridade e em resultados”, salientou.

OBRAS – O deputado frisou que Silva e Luna decidiu investir os valores economizados na implantação de obras e programas que atendem não apenas a área de abrangência da Itaipu, o Oeste do Paraná, mas todo o Estado, através de obras estruturais de grande monta. “Jamais tínhamos visto um diretor-geral daquela empresa com tamanha dedicação pelo trabalho e senso de responsabilidade pela região Oeste e pelo Estado do Paraná”. Entre as centenas de ações de ações e obras que começaram a ser executadas na gestão do general, o Soldado Fruet citou intervenções multimilionárias que estavam há décadas no papel, como a segunda ponte entre Brasil e Paraguai, a duplicação da BR-277, a Perimetral Leste, a Estrada da Boiadeira, a duplicação da Rodovia das Cataratas e a ampliação do Aeroporto de Foz do Iguaçu.

As obras financiadas pela Itaipu no Paraná totalizam investimentos de R$ 2,5 bilhões, com geração de 2,5 mil empregos diretos. “Não obstante essas obras gigantescas, a Itaipu, sob a gestão de Silva e Luna, apoiou dezenas de instituições de assistência social e garantiu a infraestrutura básica em colégios da Polícia Militar e escolas cívico-militares, garantindo a nossas crianças e adolescentes infraestrutura de qualidade”, apontou o Soldado Fruet. Ele disse que “poderia ficar horas enaltecendo o currículo desse homem a quem tenho o prazer de chamar de amigo, mas seu currículo foi escrito pelas ações e obras que deixou em nosso Estado”. O proponente do título agradeceu ao presidente Bolsonaro pela indicação do general para dirigir a Itaipu e aos colegas parlamentares pela aprovação do título.

GRATIDÃO – Emocionado após assistir ao vídeo sobre sua gestão na Itaipu, Silva e Luna agradeceu ao Soldado Fruet pela iniciativa e à ALEP por lhe conceder a honraria. “Este é para mim um momento de emoção e agradecimento. Obrigado ao Estado do Paraná por mais essa demonstração de consideração e apreço para comigo”, disse, agradecendo a calorosa acolhida ao chegar em Foz do Iguaçu e estendendo a homenagem aos integrantes da Itaipu. Para o general, a integração com os Governos Federal, Estadual, municípios e representantes da sociedade foi decisiva para que os recursos economizados pela Itaipu fossem investidos em obras estruturantes. “Esse título de Cidadão Honorário me compromete ainda mais com a busca de resultados expressivos para o nosso Brasil, onde quer que eu esteja”, declarou.

(Com Assessoria – Foto: Orlando Kissner)