Política: BOLSONARO DEVE PARTICIPAR DE DEBATES SÓ NO 2º TURNO E DEFENDE PERGUNTAS ‘PRÉ-ACERTADAS’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou nesta terça-feira, 31, que deve participar dos debates apenas se chegar ao segundo turno da eleição. “No segundo turno, vou participar. Se eu for para o segundo turno, devo ir, né, vou participar. No primeiro turno a gente pensa. Porque se eu for, os 10 candidatos ali vão querer todo o tempo dar pancada em mim e eu não vou ter tempo de responder. Vai fazer pergunta para outro, vão dar pancada em mim, depois a pergunta para outro”, declarou em entrevista à Rádio Massa FM, do apresentador Carlos Massa, o Ratinho.

O presidente também defendeu que as perguntas dos debates sejam combinadas previamente. “Eu acho que o debate teria que ter perguntas pré-acertadas antes, com os encarregados de fazer o debate, para não baixar o nível”, acrescentou.

Em 2018, quando foi eleito presidente da República, Bolsonaro compareceu a apenas dois debates, ambos no primeiro turno. A última pesquisa Datafolha aponta para um segundo turno entre o atual chefe do Executivo e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista aparece com 48% das intenções de voto, contra 27% de Bolsonaro. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Bolsonaro comentou o resultado dos levantamentos durante a entrevista. “Seu eu acreditasse em pesquisas, nem iria ao segundo turno. No meu entender existe algum interesse disso tudo. Por isso que lutamos dentro do TSE para que as eleições sejam realizadas sem sombra de irregularidade”, afirmou.

(Com Pan News)