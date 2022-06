Foz do Iguaçu: PRESIDENTE ELOGIA O CENÁRIO DE GRANDES OBRAS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICÍPIO

Em visita a Foz do Iguaçu nesta sexta-feira (3), o presidente Jair Bolsonaro destacou o potencial do município no cenário nacional por conta dos grandes investimentos que estão sendo realizados. Bolsonaro visitou o canteiro de obras da Ponte Integração Brasil-Paraguai, acompanhado do presidente do Paraguai, Mario Abdo Benitez, do governador Ratinho Junior e do prefeito Chico Brasileiro.

“É uma satisfação estar servindo ao povo com tantas obras e parcerias marcantes que melhoram a qualidade de vida de todos que estão na região”, disse o presidente.

Bolsonaro também celebrou as parcerias firmadas com a Itaipu Binacional. “Eu costumo brincar que a Itaipu é uma das nossas grandes secretarias do governo, por isso tudo que ela está fazendo na cidade com o apoio do município e do governo do Estado. Mais do que lucrativa, ela também está atuante como nunca se viu”, completou.

Obras da ponte – A nova ponte que ligará Brasil e Paraguai já está com 84% do cronograma executado, com previsão de entrega do acesso principal para dezembro. De acordo com o diretor de coordenação da Itaipu Binacional, Luiz Felipe Carbonell, até dezembro de 2023 as aduanas também estarão prontas.

A nova ponte internacional terá 760 metros de comprimento e vão-livre de 470 metros. Serão duas pistas com 3,6 metros de largura, acostamento de três metros e calçada de 1,7 metro nas laterais.

“Estamos falando de uma obra grandiosa, repleta de estudos e trabalho de centenas de funcionários. A nossa intenção é de que, assim que pronta e aprovada pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER), ela já comece a operar com esse acesso principal pronto”, explicou.

(Com AMN)