Pandemia: SANTA CATARINA DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR SUPERLOTAÇÃO EM HOSPITAIS

O governo de Santa Catarina decretou nesta sexta, 3, situação de emergência no Estado devido à superlotação dos hospitais e à sobrecarga no sistema de saúde, causada pelo aumento nos casos de síndromes respiratórias, o que inclui Covid-19 e gripe comum.

O decreto será válido por 90 dias e terá a intenção principal de agilizar os processos de aquisição de equipamentos e contratação de pessoal para abertura de leitos de UTI e de retaguarda, além da contratação de leitos da iniciativa privada. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), três pacientes pediátricos, cinco bebês do neonatal e 15 adultos aguardam na fila de espera por vagas em UTIs.

O secretário de Saúde do Estado, Aldo Baptista Neto, previu que serão 92 leitos abertos em 60 dias, sendo 15 adultos e o restante pediátricos.

De acordo com o painel de leitos divulgado pela secretaria de Saúde catarinense, 1.017 das 1.049 vagas de UTI estavam ocupadas na manhã de quinta, 2, ou seja, 96,9% do total disponível. Todas as regiões do Estado tinham ocupação acima de 90% e as de Foz do Itajaí e Oeste Catarinense atingiram 100%.

O governo de Santa Catarina também instituiu um processo simplificado para o apoio a redes municipais e entidades filantrópicas. Foram publicadas duas portarias para ajudar os municípios a ampliar o horário de atendimento e buscar ativamente crianças, grávidas e outros grupos que precisam ser vacinados.