Terra das Cataratas: BOLSONARO RECEBE PRESIDENTE DO PARAGUAI EM FOZ E VISITA PONTE DA INTEGRAÇÃO

Os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e do Paraguai, Mario Abdo Benítez, visitaram nesta sexta-feira (3), em Foz do Iguaçu (PR), o canteiro de obras da Ponte da Integração, que vai ligar o município paranaense a Presidente Franco, no lado paraguaio. Pouco antes, os dois presidentes se encontraram no Centro Executivo da Itaipu Binacional, plantaram duas árvores no Bosque dos Visitantes e fizeram fotos com os empregados da empresa. O presidente brasileiro também recebeu uma homenagem da Amop, associação que representa 55 municípios do Oeste do Paraná.

Na Ponte da Integração, Bolsonaro e Benítez elogiaram o andamento dos trabalhos, com índice de execução superior a 84%, e destacaram o papel da Itaipu Binacional na promoção do desenvolvimento de ambos os países. Somente na margem brasileira, a empresa está investindo mais de R$ 2,6 bilhões em obras de infraestrutura.

“Concluímos a extensão do Aeroporto [Internacional] de Foz do Iguaçu, visitamos agora há pouco as obras da Estrada Boiadeira (em Umuarama) e agora estamos vendo essa grandiosidade da engenharia, que vai integrar ainda mais o Brasil e o Paraguai”, relacionou Bolsonaro. “Itaipu é uma empresa que gera mais que energia, gera progresso e integração.”

Mario Abdo Benítez lembrou que a última grande ligação entre os dois países (a Ponte Internacional da Amizade) foi construída há 54 anos e que os novos investimentos, com financiamento de Itaipu, representam a “integração do futuro”.

Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional

“É um grande orgulho que esses laços indissolúveis [de amizade] que representam essa obra dê a oportunidade de avançarmos para outras obras de infraestrutura entre Paraguai e Brasil”, afirmou. “Hoje estamos honrando a amizade de nossos povos, a integração cultural, física, e os valores comuns que defendemos: valores dos nossos povos e, especificamente, esses dois presidentes”, acrescentou.

Os diretores-gerais de Itaipu, Anatalicio Risden Junior (Brasil) e Manuel Cáceres Cardozo (Paraguai), e os conselheiros e diretores da binacional receberam os dois presidentes, que foram acompanhados por ministros de estados brasileiros e paraguaios, além do governador do Paraná, entre outras autoridades.

Avanço nas obras

A Ponte da Integração Brasil-Paraguai está em fase final de construção, sobre o Rio Paraná, faltando apenas cem metros para o fechamento do vão central. A expectativa é que a estrutura esteja concluída em setembro. Já foram investidos no empreendimento cerca de R$ 200 milhões, do total previsto de R$ 323 milhões – recursos da margem brasileira de Itaipu.

A ligação terá 760 metros de comprimento e vão-livre de 470 metros. Serão duas pistas com 3,6 metros de largura, acostamento de 3 metros e calçada de 1,70 metro nas laterais. A infraestrutura permitirá que veículos pesados provenientes do Paraguai e da Argentina deixem de transitar pelo centro de Foz do Iguaçu. Também ajudará a desafogar a Ponte da Amizade, hoje principal ligação entre Brasil e Paraguai.

Presidentes plantam árvores na Itaipu. Foto: Rubens Fraulini

Estrada da Boiadeira

Antes de viajar para Foz do Iguaçu, Bolsonaro esteve em Umuarama (PR), no Noroeste do Estado, para vistoriar a revitalização da Estrada Boiadeira (BR-487) – que também está sendo apoiada pela margem brasileira da Itaipu, com investimento de R$ 232,8 milhões.

A Estrada da Boiadeira vai ligar o Paraná ao Mato Grosso do Sul, onde será construída outra ponte internacional, entre Porto Murtinho (Brasil, MS) e Carmelo Peralta (Paraguai), com recursos da margem paraguaia da Itaipu. A ponte fará a conexão com o chamado Corredor Bioceânico, projeto multimodal que pretende unir os portos brasileiros de Paranaguá (PR) e de Santos (SP) a portos chilenos, no Oceano Pacífico.

