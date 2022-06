Foz do Iguaçu: CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR NESTA SEGUNDA-FEIRA (06)

A semana já começou com oportunidade para quem busca emprego em Foz do Iguaçu, nesta segunda-feira a Agência do Trabalhador está com 164 vagas disponíveis.

Em caso de interesse em alguma vaga, entre em contato no telefone 45 3545-5450 e confirme as vagas disponíveis ou vá até o local na R. Xavier da Silva, 834, no Centro.

O atendimento é das 7h30 às 13h30. O serviço é gratuito!

Vagas Disponíveis:

-Auxiliar administrativo – vaga PCD – possuir conhecimento em pacote Office e ensino médio completo.

-Auxiliar de lavanderia – feminino.

-Auxiliar de produção – para o frigorífico Lar em Matelândia com idades entre 18 e 50 anos. Ex-funcionários devem entrar em contato antecipadamente.

-Auxiliar de produção – possuir experiência na área de alimentação.

-Auxiliar técnico de educação – (processo seletivo online) possuir ensino superior completo em educação física e experiência em coordenação ou gestão em organização e realização de eventos recreativos.

-Auxiliar técnico de educação – (processo seletivo online – contrato por tempo determinado) possuir ensino superior completo em pedagogia, letras ou ciências sociais e experiência em coordenação pedagógica ou coordenação de projetos de educação.

-Borracheiro – possuir experiência comprovada na função.

-Camareira – possuir experiência comprovada na função.

-Chapa – movimentador de carga e descarga – masculino com boa disponibilidade física. trabalhar em horário comercial.

-Confeiteiro – possuir experiência comprovada na função.

-Cozinheiro – possuir experiência comprovada na função e disponibilidade para trabalhar das 15h00 às 23h20. (trabalhar perto do Aeroporto).

-Empacotador – masculino com disponibilidade para trabalhar no período da tarde/noite. possuir rg/cpf/carteira de trabalho/título de eleitor e a liberação do exército em mãos.

-Marceneiro – masculino com experiência comprovada na função.

-Mestre de obras – masculino com experiência na função.

-Operador de caixa – disponibilidade para trabalhar no período da tarde/noite e ensino médio completo ou cursando.

-Recepcionista de hotel – masculino com inglês e português fluentes e CNH.

-Chapeador – masculino com experiência na função.

-Repositor – masculino com disponibilidade para trabalhar no período da tarde/noite. Trabalhar em Medianeira. (empresa disponibiliza transporte ida e volta).

-Servente de limpeza – feminino com experiência básica na limpeza geral de área externa, calçada, pisos e interna, limpeza de vidros, mármore, pisos cerâmicos.

-Soldador – masculino com experiência comprovada em solda de grande porte, arame tubular de grande porte e arame tubular para inspeção.

-Vendedor de consórcios – masculino com experiência em vendas de consórcio e CNH B.

– Vendedor interno – feminino com perfil comunicativo, ensino fundamental completo e inglês básico, residir preferencialmente na região da vila A ou vila C.

-Vendedor interno – possuir ensino médio completo – trabalhar das 14h às 22h. Vaga PCD.

-Vidraceiro – masculino com experiência na função e CNH B.

(Com AMN)