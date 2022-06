Foz do Iguaçu: SERVIDORES MUNICIPAIS REFORÇAM AS ORIENTAÇÕES SOBRE O COMBATE À DENGUE

Centenas de servidores da Prefeitura de Foz do Iguaçu participaram, na manhã de sábado (04), de um Mutirão de Combate à Dengue na região Leste da cidade, área de maior concentração de casos da doença, conforme relatório da Vigilância Epidemiológica.

Com as orientações repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde, Comitê de Combate à Dengue e Centro de Controle de Zoonoses, os servidores percorreram as casas de bairros como Jardim São Paulo, São Luiz, Campos do Iguaçu, Portal da Foz e Morumbi.

Eles orientaram os moradores sobre os cuidados básicos para combater a dengue, como manter as caixas d’água sempre fechadas, fazer a limpeza dos quintais de forma frequente e evitar o acúmulo de materiais que possam acumular água. A população também recebeu panfletos informativos sobre os principais sintomas da doença e os endereços onde foram disponibilizadas as caçambas da prefeitura para o descarte de entulhos, madeiras e inservíveis.

“Esse mutirão visa incrementar as ações preventivas nas regiões com maior número de casos da doença e infestação do mosquito. Por determinação do prefeito Chico Brasileiro, todas as secretarias envolveram suas equipes e participaram da ação, pois quanto mais gente envolvida, melhor será a conscientização dos moradores”, afirma o secretário de segurança e coordenador do Comitê de Combate a Dengue, Marcos Antonio Jahnke.

A secretária de saúde Jaqueline Tontini também participou do mutirão e reforçou a atuação dos ACSs (agentes comunitários de saúde). “O papel dos ACSS neste momento é identificar possíveis pessoas que possam estar com sintomas e fazer o encaminhamento necessário. A orientação é sempre buscar a unidade de saúde mais próxima”, reforçou.

Durante a ação no sábado (4), o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) reforçou as vistorias que já acontecem na região desde o início de maio. Renata Defante, supervisora técnica do CCZ, afirma que o trabalho conjunto reforça o cuidado e a atenção dos moradores com a doença. “Essa atividade é complementar as ações que já acontecem nesta área, considerada de risco para a doença.

O mutirão foi um reforço para continuar com os cuidados e para que a população tenha um olhar mais cauteloso. Precisamos desse apoio da população, porque mesmo num período mais frio, a ação do mosquito continua acontecendo e, para que não tenhamos um aumento expressivo de casos, é necessária a atuação de todos”, disse.

O município tem 9.805 notificações para a dengue e 742 casos confirmados neste novo ano epidemiológico, que iniciou em agosto de 2021. Dois óbitos foram confirmados neste período na cidade. A região Leste contabiliza 250 casos.

(Com AMN – Foto: Thiago Dutra)